Le due decisioni prese dal direttore di gara nel match hanno fatto discutere molto tifosi e addetti ai lavori

Federico Iezzi Collaboratore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:08)

Caos nel corso dell'amichevole fra Inghilterra e Uruguay. L'arbitro ammonisce due volte Ugarte ma non lo espelle. Polemiche anche per un rigore concesso alla squadra sudamericana nel finale.

Doppia ammonizione ma niente espulsione — Doveva essere una tranquilla amichevole preparatoria per il Mondiale di questa estate. Ma Inghilterra-Uruguay, giocata ieri a Wembley, e finita 1-1 con reti Ben White e dell'ormai scatenato Valverde su rigore, è diventata un caso. Al centro delle polemiche ci sono due decisioni prese dall'arbitro del match, il signor Sven Jablonski. La prima decisione riguarda una mancata espulsione, quella di Manuel Ugarte.

Il centrocampista del Manchester United si è preso una ammonizione per un intervento in ritardo e una seconda dopo il gol di White, all'81°, per proteste. Il regolamento parla chiaro: con due gialli scatta l'espulsione automatica e si va sotto la doccia. Ugarte, però, è riuscito a scamparla. Il quarto uomo, infatti, ha comunicato che il cartellino era stato annullato. All'incredulità generale sono seguite le polemiche. La spiegazione, arrivata nel post partita, non ha convinto: gli arbitri hanno detto che il primo giallo era per Jose Maria Gimenez.

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Polemiche per il rigore nel finale — Dopo l'incredibile decisione sul rosso per Ugarte, l'arbitro ha provocato il sorgere di altre proteste in campo e di numerose polemiche nel dopo partita. Il motivo? Un rigore concesso alla squadra allenata da Marcelo Bielsa nel recupero. Rigore segnato da Valverde e che ha permesso la chiusura del match con una parità. Tutto nasce da un fallo di Ben White su Federico Vinas. Jablonski consulta il VAR e subito dopo indica il dischetto: proteste generali da parte dei calciatori della Nazionale dei Tre Leoni. Particolarmente arrabbiato il compagno di club di Ugarte, Harry Maguire. Il difensore dello United, infatti, ha definito la decisione di concedere il tiro dal dischetto agli avversari come “ridicola”.

Un match che doveva essere semplicemente una occasione di preparazione e durante la quale, invece, l'attenzione è stata interamente catalizzata dalle controversie decisioni della squadra arbitrale.