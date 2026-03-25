Inghilterra-Uruguay è Tuchel vs Bielsa: modi di giocare a confronto e non solo

Inghilterra-Uruguay non è solo un'amichevole prima del Mondiale itinerante in America del Nord ma un'opportunità per i due allenatori.

Gennaro Dimonte 25 marzo - 14:00

Inghilterra-Uruguay sarà una delle amichevoli in programma venerdì 27 marzo a Wembley alle 20:45. Questa speciale sfida non varrà nulla, se non come ulteriore allenamento ritmato per il Mondiale itinerante a giugno. Quale migliore occasione per Tuchel e Bielsa di portare le proprie idee sul rettangolo di gioco, magari con interpreti diversi? Diamo uno sguardo a come potrebbero scendere in campo e le differenze presenti su moduli e stili di interpretazione.

Inghilterra-Uruguay, il 4-3-3 di Tuchel che ha prodotto 0 gol subiti — Il dato impressionante da guardare subito in casa inglese è quello relativo ai gol subiti durante le qualificazioni per i Mondiali: 0 in 8 match. Una statistica incredibile, se ci andiamo ad aggiungere i 24 punti conquistati in 8 sfide allora stiamo parlando di una Nazionale con una chiara identità di gioco.

Il 4-3-3 portato da Thomas Tuchel è assolutamente offensivo, con Eze e Bowen a supporto di Kane e Bellingham nella posizione di mezzala con chiare doti di apporto alla manovra. La sperimentazione di Quansah accanto a Stones, con conseguente panchina di Chalobah, ha portato gli effetti sperati.

Ne è venuta fuori una macchina da gol incredibile (22 reti) con diversi interpreti pronti a spaccare le difese avversarie come Foden, Rashford, Rogers e Saka. Un parco di giocatori di altissimo livello per una selezione che si candida a essere tra le favorite alla vittoria finale. Chissà che questa partita non possa far vacillare l'allenatore su alcuni elementi ancora in dubbio di titolarità come Guehi, Maguire, Mainoo e Madueke. Senza dimenticare Cole Palmer, voglioso di riprendersi il suo posto nell'undici iniziale.

Bielsa sperimenta due moduli: cercasi il post Cavani-Suarez in attacco — La qualificazione anticipata ai Mondiali ha portato l'Uruguay a giocare diverse amichevoli a cavallo tra ottobre e novembre 2025. Due vittorie (contro Repubblica Dominicana e Uzbekistan) un pareggio (Messico) e un pesante 5-1 subito dagli USA: come sarà il mese di giugno per i ragazzi che verranno selezionati da Marcelo Bielsa? In queste partite l'allenatore ha vagliato diverse opzioni e due moduli, uno in particolare: il 4-3-3.

Tralasciando il modo di giocare, sicuramente diverso nella forma e nell'intensità rispetto all'Inghilterra, quello che colpisce di più è la "difficoltà" riscontrata nella ricerca del numero 9 perfetto e che giocherà titolare. In queste sfide si sono susseguiti ben tre attaccanti lì davanti nel ruolo di prima punta: Federico Vinas del Real Oviedo, Luciano Rodriguez del Neom e Rodrigo Aguirre del Tigre. Un vero e proprio caso su chi potrà sostituire Edinson Cavani e Luis Suarez lì davanti che però ora vede una sola risposta dalle ultime partite disputate: 0 gol in 3.

Il fatto che Darwin Nunez sia stato richiamato tra i convocati (6 gol e 4 assist in Saudi Pro League) la dice lunga sulla siccità delle punte centrali in questa nazionale. Nessuno dei quattro ha superato le 6 reti in campionato, stesso discorso sulla doppia cifra tra tutte le competizioni. Ecco perchè la sfida di Wembley potrebbe servire a Bielsa per testare ulteriormente questo tipo di difficoltà e trovare una soluzione. Giocatori come Federico Valverde, il capitano De Arrascaeta e Manuel Ugarte a questo punto diventano di vitale importanza sia nella costruzione del gioco che in zona gol.