Analisi dei possibili scenari che aprirebbero le porte dei playoff alla squadra del girone h nonostante l'ultimissimo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026

Giorgio Abbratozzato 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 16:55)

San Marino ha ancora una possibilità per accedere ai playoff per il Mondiale 2026. Sembra paradossale, ma nella partita contro la Romania i sammarinesi dovranno subire molti gol per avere una chance concreta.

Il paradosso nasce da un intreccio di risultati nel girone H di qualificazione e dal successo di San Marino nel gruppo 1 della Nations League, dove ha superato Gibilterra e Liechtenstein. Secondo il regolamento, ai playoff accederanno le seconde classificate dei gironi e le quattro migliori vincitrici della Nations League non ancora qualificate. Gran parte di queste squadre ha già ottenuto il pass, quindi San Marino potrebbe essere ripescato solo se la Romania finirà al secondo posto nel suo girone.

Il girone H può cambiare tutto — La situazione nel girone H è ancora in bilico. L’Austria guida con 15 punti e +16 di differenza reti, seguita dalla Bosnia-Erzegovina con 13 punti e +8. La Romania è terza a 10 punti e +5, mentre Cipro (8 punti, +2) e San Marino (0 punti, -31) chiudono la classifica. Le prime tre hanno giocato 6 partite, le ultime due 7.

Durante la sosta di novembre si giocheranno le partite decisive: Cipro-Austria e Bosnia-Erzegovina–Romania. Se la Romania riuscisse a chiudere al secondo posto, San Marino verrebbe ripescato grazie al suo trionfo in Nations League. Nell’ultima giornata ci sarà proprio Romania–San Marino: in caso di sconfitta larga dei titani, i rumeni potrebbero consolidare la loro posizione, aprendo così, paradossalmente, la strada al sogno playoff per San Marino, la nazionale con la peggior differenza reti d’Europa ma ancora con una possibilità di entrare nella storia.

Un riassunto sui playoff: come funzionano — Ai playoff saranno 16 le squadre che proveranno a conquistare l’ultimo biglietto per i Mondiali, ma solo 4 ci riusciranno. Il sogno di San Marino è rientrare tra queste.

I playoff non funzionano come un torneo a gironi, ma per semplicità possiamo chiamarli così. Ci saranno 4 “gironi”, ciascuno composto da 4 squadre, per un totale di 16. Dodici saranno le seconde classificate dei gironi di qualificazione ai Mondiali, ordinate in base al ranking FIFA: le prime 4 occuperanno la prima posizione dei rispettivi “gironi”, le seconde 4 la seconda, e così anche per la terza fascia.

Le ultime 4 posizioni saranno occupate dalle vincitrici dei gironi di Nations League che non si sono qualificate ai primi due posti delle qualificazioni. San Marino, sperando in un arrivo della Romania al 1° o 2° posto, potrebbe quindi accedere come ultima ripescata. Le altre tre, ipotizzando il secondo posto della Romania, sarebbero Galles, Svezia e Moldavia.

Come si giocheranno gli spareggi — Tutto partirà da un sorteggio che comporrà i quattro “gironi” dei playoff. In ciascuno ci sarà una squadra della prima fascia (prime 4 del ranking), una della seconda fascia, una della terza e una delle ripescate dalla Nations League. Una volta formati i 4 gruppi tramite sorteggi, si giocheranno due semifinali: la squadra di prima fascia affronterà quella di quarta, mentre la seconda se la vedrà con la terza. Le semifinali saranno a gara unica in casa della squadra con ranking più alto.

Le due vincitrici si sfideranno poi in finale, sempre in partita secca, e in questo caso sarà il sorteggio a decidere in casa di chi si giocherà. Chi vincerà la finale conquisterà il posto ai Mondiali. Dalle quattro finali usciranno così le quattro nazionali che completeranno il quadro delle qualificate.