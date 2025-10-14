L'ex attaccante del Milan ha iniziato la sua avventura sulla panchina svedese a fine febbraio dello scorso anno

Date le recenti prestazioni non brillantissime, la Federazione calcistica della Svezia ha esonerato Jon Dahl Tomasson. Il danese aveva iniziato la sua avventura come commissario tecnico dei gialloblù a febbraio dello scorso anno. Proprio dopo la sconfitta di ieri sera contro il Kosovo, l'ormai ex ct aveva dichiarato che non si sarebbe dimesso.

La Svezia ha esonerato Tomasson: il comunicato ufficiale — Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Svezia ha annunciato la decisione di sollevare l'ex attaccante danese dall'incarico di commissario tecnico della Nazionale Maggiore.

"La Federcalcio svedese ha deciso di revocare l'incarico di commissario tecnico della nazionale a Jon Dahl Tomasson. La mancanza di risultati nelle qualificazioni ai Mondiali ha portato a questa decisione. L'incarico di Tomasson è terminato con effetto immediato. Nel corso della giornata odierna il consiglio direttivo della Federazione calcistica della Svezia ha preso questa decisione".

Dell'esonero di Tomasson ne ha parlato anche Simon Åström, presidente della Federcalcio svedese: "La decisione presa dalla Federcalcio svedese si basa sul fatto che la nazionale maschile non ha prodotto i risultati sperati. C'è ancora la possibilità di disputare i playoff a marzo e la nostra responsabilità è garantire le migliori condizioni possibili per raggiungere la qualificazione alla Coppa del Mondo. A questo proposito, crediamo che sia necessaria una nuova leadership, nella figura di un nuovo allenatore della nazionale".

La carriera di Tomasson Dopo una buonissima carriera da attaccante, durante la quale ha vestito anche la maglia del Milan con cui ha vinto la Champions League 2002/2003, Tomasson ha iniziato ad allenare nel 2011. Il danese ha cominciato in Olanda tra le panchine di Excelsior, Roda JC e Vitesse nel periodo che va dal 2011 al 2016. Dopo le sue esperienze nei Paesi Bassi, l'ex attaccante diventa vice-allenatore della Nazionale del suo Paese e ne ricopre il ruolo per quattro anni. In seguito ha allenato il Malmö per due stagioni vincendo altrettanti campionati svedese. Nel 2022 firma per il Blackburn Rovers in Championship e ad inizio febbraio dello scorso anno decide arriva la rescissione contrattuale con il club inglese.