Mbappé su Neymar: “Non si può immaginare un Mondiale senza lui”

Il capitano della Nazionale Francese ha parlato del fatto che il suo ex compagno di squadra ai tempi del Psg potrebbe non giocare i Mondiali

Jacopo del Monaco 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 11:10)

Uno dei compagni di squadra che Kylian Mbappé ha avuto nel corso della sua carriera risponde al nome di Neymar. Il francese ed il brasiliano, infatti, hanno giocato insieme al Paris Saint-Germain con cui hanno vinto diversi titoli nazionali. Adesso entrambi giocano per due squadre differenti, visto che il classe 1998 veste la maglia del Real Madrid dalla scorsa stagione mentre O Ney, dallo scorso anno, ha fatto ritorno al Santos. In una recente intervista, il capitano della Nazionale Francese ha toccato diversi argomenti ed uno di questi riguarda il suo ex compagno di squadra.

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Mbappé: "Impossibile immaginare un Mondiale senza Neymar" — Intervistato da Globo Esporte in vista dell'amichevole che metterà di fronte il Brasile e la Francia, il numero 10 dei Bleus e del Real Madrid ha parlato così di Neymar, suo compagno di squadra ai tempi del Psg: "Lui è un giocatore fantastico. Il Mondiale è una competizione in cui ci sono state stelle e lui è una delle più grandi. Neymar è un giocatore che fa la differenza e da lui ho imparato tanto. Non riesco ad immaginare un Mondiale senza lui, però devo rispettare la decisione che Ancelotti, mio ex allenatore, ha preso". Sull'amichevole contro il Brasile ha dichiarato: "Non si è mai favoriti contro una Nazionale che ha 5 stelle sulla maglia. Il Brasile è una selezione storica. Per noi si tratta di un'occasione per mostrare le nostre qualità".

In seguito, ha parlato delle differenze tra Carlo Ancelotti, che l'allenato la scorsa stagione a Madrid, e Didier Deschamps, ct della Francia: "La cosa fantastica è che vedono il calcio il maniera diversa. Per me, che sono giocatore, è un'occasione d'oro perché posso imparare il calcio attraverso due punti di vista diversi. Sono orgoglioso di avere Deschamps e sono stato fortunato ad aver avuto Ancelotti per un anno. Lo rispetto e lo ammiro". Poi ha fatto una richiesta particolare a Vinicius, suo compagno di squadra: "Gli chiederò di farmi vedere una partita del Flamengo in Copa Libertadores".

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Mbappé sul ginocchio: "Sta girando un'informazione non vera" — Successivamente, Mbappé ha voluto fare chiarezza sulla questione riguardante il suo ginocchio. Nella giornata di ieri, infatti, ha iniziato a circolare la notizia che il Real Madrid abbia sbagliato ginocchio quando ha sottoposto Mbappé ad esami medici. Le parole dell'attaccante: "Si tratta di un'informazione non vera. Di questa situazione potrei esserne responsabile in modo indiretto perché la mancanza di comunicazione lascia spazio a diverse interpretazioni. Col Real c'è sempre stata comunicazione chiara, sia a Madrid che a Parigi dov'ero con medico e fisioterapista".

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