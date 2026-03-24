Assente col Santos per giocare 24 ore a poker: il folle weekend di Neymar

Un weekend sicuramente non redditizio per l'attaccante, critiche e saldo in negativo

Michele Massa 24 marzo - 14:48

Neymartorna a far parlare del suo "vizio". Il brasiliano infatti, noto giocatore di poker, questo weekend ne ha combinata un'altra delle sue. Assente col Santos per riposo nella sfida di campionato contro il Cruzeiro, finita per 0-0, il brasiliano ha deciso di non seguire la squadra nonostante sia un vero e proprio leader della rosa bianconera e si è dedicato alle...carte.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Neymar e il vizio del poker, il weekend è in negativo su tutti i fronti — Come riportato da Leo Dias, noto reporter brasiliano che conta quasi due milioni di followers su X, Neymar è stato impegnato nell'ultimo weekend in una serie di tornei di poker, che lo hanno visto in attività per oltre 24 ore. La competizione è iniziata nella giornata di venerdì per poi continuare il sabato e la domenica dalle 14:00 alle 22/23:00.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

A fare rumore è l'assenza del calciatore, giustificata dal club come "turno di riposo" per gestire al meglio il carico di lavoro. Nonostante ciò, il dito viene puntato per il mancato rispetto verso i suoi compagni, essendo lui uno dei leader della squadra. Sempre come raccontato dal reporter, per i non infortunati viene chiesta almeno la presenza il giorno della partita come "rappresentanza", ma a muovere ulteriori dubbi è la giustificazione per l'assenza, secondo alcune voci, il calciatore per obbligo di sponsorizzazioni doveva presenziare all'evento, andando anche oltre all'impegno col Santos.

Per darvi due numeri, la quota d'iscrizione al torneo è stata di 5 mila euro, ma in caso di sconfitta c'era la possibilità di fare un re-entry pagando una somma. Per Neymar questa procedura è scattata per ben quattro volte nella giornata di sabato per poi perdere tutto nella serata. Il giorno dopo si conta invece un solo ingresso.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.