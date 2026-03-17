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Brasile, Neymar dopo l’esclusione dai convocati: “Sono amareggiato e molto triste”

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Ancora una bocciatura per l'attaccante del Santos, che stavolta non nasconde i suoi sentimenti di grande tristezza per questa decisione controversa
Michele Massa
Michele Massa

Deluso e ferito: lo possiamo descrivere così Neymardopo l'ennesima esclusione dai convocati del Brasile per le prossime amichevoli. Nonostante l'assenza di Rodrygo e la "voglia di sperimentare" da parte di Carlo Ancelotti, l'ex PSG si trova nuovamente fuori dalla lista. Intervistato da Globoesporte, l'attaccante non ha nascosto la sua delusione ma non si da ancora per vinto, al Mondiale manca ancora qualche mese e tutto può succedere.

Neymar
Neymar con la maglia del Santos (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

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Neymar deluso e amareggiato ma Ancelotti è stato chiaro sul suo futuro

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Neymarha commentato così l'ennesima esclusione: "Non posso darmi sconfitto, nemmeno posso lasciare perdere. Tutti sanno che sto lavorando tanto per esserci al Mondiale. Ovviamente sono amareggiato e molto triste per la mancata convocazione. Ma continuerò ad allenarmi durante giorno per giorno. La concentrazione è tanta, non diminuisce, voglio dare il massimo in ogni partita per convincere tutti. Raggiungerò l'obiettivo, il cammino è ancora lungo e il mio sogno resta vivo".

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Dall'altra parte, nella giornata di ieri, dopo aver comunicato la lista dei calciatori scelti per i prossimi impegni, Carlo Ancelotti ha risposto alle tante domande della stampa tra cui quella su Neymar: "Lo sapete bene, io convoco chi sta al 100%. Adesso non l'ho convocato perché non è ancora al top e a me servono calciatori in forma. Lui lo sa, se sarà al massimo della forma verrà al Mondiale. Per me è solo una valutazione fisica, sulla sua tecnica non c'è nulla da dire, è uno dei migliori al mondo con la palla tra i piedi".

Saranno dunque decisivi i prossimi mesi per una delle tematiche più calde in Brasile. Tanti i tifosi che vorrebbero la star brasiliana al Mondiale, ma Carlo Ancelotti sembra essere stato chiaro, dipenderà tutto da lui.

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