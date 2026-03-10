Neymar si è infortunato e l'affaticamento muscolare di cui soffre potrebbe metterne in discussione la convocazione col Brasile a fine mese. Carlo Ancelotti chiamerà a raccolta solo chi sta bene fisicamente

Un nuovo infortunio ha colpito l'ex stella di Paris Saint-Germain e Barcellona. Neymar, alla ricerca disperata di una chiamata mondiale che gli consentirebbe di chiudere la carriera come merita, fa i conti con un fisico usurato. Carlo Ancelotti, intanto, riflette. Il Commissario Tecnico del Brasile si affiderà a quei soli giocatori che gli daranno garanzie sul piano fisico.

Ahi Neymar, addio Brasile? Un persistente affaticamento muscolare ha frenato le ambizioni di Neymar. Salterà certamente la prossima gara col Santos. Per quanto venga presentata come scelta precauzionale; potrebbe non trattarsi di sola cautela. Come detto prima, difatti, il classe 1992 negli ultimi anni ha vissuto spesso e volentieri infortuni tanto traumatici quanto muscolari che lo hanno tenuto ai box per diverse settimane o mesi.

Dunque, è quantomeno lecito chiedersi se Neymar potrà essere convocato da Carlo Ancelotti in vista della doppia gara amichevole in programma a fine marzo. La sosta nazionali, infatti, è vicinissima e l'ex allenatore di Real Madrid e Milan scioglierà presto le riserve. Per il 16 marzo è previsto il rilascio definitivo della lista dei giocatori a disposizione.

O'Ney, e il Mondiale? — Gli impegni con Francia e Croazia, essendo già qualificato, consentirebbero al Brasile di oliare dei meccanismi di squadra e permetterebbero a Neymar di calarsi negli schemi della nazionale. Anche se dovesse rimanere convocato per questa sosta, certezze assolute che giochi il Mondiale in estate non ce ne sono.

Neymar è il miglior marcatore della nazionale verdeoro. Ha rappresentato la sua Selezione in 128 gare e ha segnato 79 gol. Eppure non gioca con il suo Brasile addirittura dall'ottobre 2023. L'intenzione resta quella di spezzare il prima possibile questo lunghissimo digiuno.

