Se in campo risponde alle critiche a suon di gol, Neymar adesso dovrà anche difendersi in tribunale. Il calciatore è stato denunciato da una sua ex dipendente per dei turni di lavoro disumani e per averla sottoposta a troppi sforzi fisici

Francesco Di Chio 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 20:02)

Neymar è stato querelato da una sua ex-dipendente. La cuoca, che non è stata ancora identificata, ha denunciato il calciatore brasiliano perchè il troppo carico di lavoro le ha causato una serie di infortuni fisici, e per aver lavorato ben oltre i turni stabiliti da contratto, arrivando a lavorare sino a 16 ore al giorno.

La causa contro Neymar — Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Mertropoles, Neymar è stato denunciato da una cuoca che ha lavorato per lui nella sua villa di Mangaratiba, nello stato di Rio de Janeiro. Stando al quotidiano, la dipendente era la responsabile della preparazione dei pasti per Neymar e i suoi amici, e spesso avrebbe preparato pasti completi per 150 persone.

Oltre a questo, lo sforzo di dover trasportare utensili pesanti e cibi per tutta la villa le avrebbe causato dolori alla colonna vertebrale e delle infiammazioni all'anca. La signora avrebbe presentato i referti delle visite mediche a cui si è sottoposta a causa dei suddetti infortuni. Oltre a questo, la cuoca afferma che, sebbene il contratto prevedesse una collaborazione solo nei giorni feriali (con turni di 10 ore), avrebbe lavorato anche nei weekend, soprattutto di Domenica, con dei turni che potevano prolungarsi anche fino a mezzanotte.

Le richieste della cuoca — Il salario da contratto della cuoca era di 4000 real (circa 650 euro), cifra che tra straordinari, giorni extra e altri bonus arrivava fino a 7500 real (1200 euro). La donna ha lavorato presso la residenza del calciatore da Luglio 2025 a Febbraio 2026.

L'ex dipendente di O'Ney non intende fare causa solo all'asso brasiliano, bensì anche alla compagnia che l'ha assunta per questo lavoro. La richiesta definitiva della cuoca al calciatore del Santos sarebbe di 262.000 real brasiliani (circa 45mila euro), che comprenderebbero: trattamento di fine rapporto, straordinari non pagati, danni morali, il pagamento delle spese mediche sostenute e infine una pensione.