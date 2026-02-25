A un passo dall'esclusione dalla lista per le amichevoli di Marzo, il talento brasiliano rischia seriamente di saltare la Coppa del Mondo per quella che potrebbe essere la sua ultima volta.

Vincenzo Di Chio 25 febbraio - 11:58

Molti dubbi circondano la possibile convocazione di Neymarda parte del Ct del Brasile, Carlo Ancelotti. Se da una parte la notizia era già nell'aria da svariati mesi, ora arrivano nuovi segnali che sembrano quasi una certezza. Lo stesso brasiliano del Santos aveva ammesso che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione nel Mondiale, tuttavia il tecnico italiano sembra aver ormai già deciso che Neymar non sarà partecipe alle amichevoli contro Francia e Croazia, che si sarebbero potute rivelare un ottimo test per il talento brasiliano.

Porta definitivamente chiusa? — Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, Ancelotti seppur abbia deciso di escluderlo dalle amichevoli in programma il 26 e 31 marzo, lascerebbe comunque un piccolo spiraglio per una convocazione del brasiliano per la Coppa del Mondo: la scelta del tecnico per alcuni è stata interpretata come un vero e proprio messaggio al giocatore: tutto dipende da lui, le noie muscolari sono sempre dietro l'angolo, ma una possibile chiamata in Nazionale renderebbe tutto meno faticoso e doloroso. Notizia che comunque ha fatto scalpore anche per quanto riguarda i tifosi, con la popolazione brasiliana innamorata del fuoriclasse e una sua esclusione potrebbe causare malumori in diversi di loro.

Neymar con il Brasile: numeri da primo della classe — Idolo dei tifosi brasiliani, da sempre O'Ney ha impressionato per le sue grandi qualità tecniche e la sua voglia di divertirsi con la palla al piede, il brasiliano ha detiene numeri strepitosi con la maglia della Selecao: ha esordito a 18 anni nel 2010 contro gli Stati Uniti segnando subito un gol nella vittoria per due a zero; Neymar ha collezionato 120 presenze con la maglia del verdeoro segnando 75 gol, diventando dunque, il secondo miglior marcatore della Nazionale brasiliana alle spalle di una leggenda come Pelè; inoltre il brasiliano ha conquistato una Confederation Cup e una Copa America. Resta da vedere se il tecnico convocherà Neymar per quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale, e magari, regalare una gioia al giocatore e ai tifosi brasiliani. Ora spetta a lui: sarà capace di convincere Ancelotti? Ai posteri l'ardua sentenza.