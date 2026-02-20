Santos, Neymar: “A dicembre potrei ritirarmi. Sarà l’istinto a decidere”

L'ex attaccante del Barcellona e del Paris Saint-Germain ha come obiettivo quello di giocare il Mondiale, anche se a fine anno potrebbe porre fine alla sua carriera

Jacopo del Monaco 20 febbraio - 09:53

Dallo scorso anno, Neymar ha fatto ritorno al Santos, squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il classe 1992, infatti, ha preso quest'importante decisione dopo la parentesi saudita non proprio positiva con la maglia dell'Al-Hilal. Nella scorsa edizione del campionato brasiliano, nonostante un grave infortunio al ginocchio, O Ney ha aiutato la sua squadra che si trovava in zona retrocessione e, con ottime prestazioni ed a suon di gol, è riuscito a salvarla. In una recente intervista, il giocatore ha dichiarato di avere un obiettivo ben preciso in mente e ha parlato anche del possibile ritiro.

Santos, Neymar: "Non so cos'ha in serbo per me il futuro. A fine anno potrei ritirarmi" — Durante i suoi anni al Barcellona, Neymar ha messo in mostra tutto il suo talento dimostrando di essere uno dei calciatori più forti al mondo. In Catalogna, poi, è stato parte della MSN, ovvero l'incredibile tridente d'attacco del quale facevano parte anche Lionel Messi e Luis Suarez. Nel 2017 ha avuto luogo il trasferimento al Paris Saint-Germain per la cifra record di 222 milioni di euro. Tra gli anni in Francia e poi durante la parentesi in Arabia Saudita con l'Al-Hilal, però, l'attaccante brasiliano ha iniziato a riportare diversi infortuni che hanno ostacolato la sua carriera. Dallo scorso anno, O Ney gioca per la squadra che lo ha fatto conoscere al mondo intero, vale a dire il Santos.

Il suo contatto con la squadra bianconera scadrà nel 2026 e, per quest'anno, l'obiettivo dell'ex Barça e Psg è quello di andare a disputare il Mondiale, che avrà inizio a giugno e si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Di recente, Neymar ha rilasciato un'intervista per l'emittente televisiva CazeTV in cui ha toccato diversi argomenti come la condizione fisica, i suoi obiettivi ed anche il possibile ritiro.

Ecco le sue parole:"Non so cosa mi riserva il futuro. A dicembre potrei anche pensare al ritiro. Vivo alla giornata e questo è un anno cruciale per me, il Santos e la Nazionale. Adesso sono a riposo per alcune partite così posso tornare al 100%, anche se volevo tornare per aiutare la squadra ho preferito il riposo. Lunedì sono tornato in campo e ho recuperato bene. Ovviamente devo ritrovare il ritmo, ma con perseveranza tornerò al 100%. Non so cos'ha in serbo il futuro. Sarà l'istinto a decidere".