Ancelotti, la ‘samba’ non è finita: l’ex Real vuole rinnovare col Brasile

Federico Grimaldi 20 febbraio - 12:51

Abituato alle strade di Madrid, di Milano, di Londra, ora ai colori e ai sorrisi di Rio: Carlo Ancelottisi è immedesimato subito in questa sua nuova realtà e non ha nessuna intenzione di dire addio. L'ex tecnico del Real e attuale ct del Brasile, vuole proseguire la sua nuova esperienza, come da lui stesso ammesso in un'intervista rilasciata con Jorge Valdano, ripresa da TyC Sports: "Penso che rinnoverò per altri quattro anni con il Brasile. Mi piace molto stare qui", così Ancelotti sul suo futuro verdeoro. L'obiettivo prefissato per lui è uno solo: riportare la Nazionale brasiliana sul tetto del Mondo. Vincere i Mondiali lo trascinerebbe di diritto - semmai ce ne fosse bisogno - nella storia di questo sport.

Brasile, l'incontro con Berrettini e un ambiente sereno: ecco perché Ancelotti vuole rinnovare — Non è stato facile appendere l'abito da tecnico di club e mettersi addosso quelli da ct: ma Ancelottinon è un allenatore qualunque. In poco tempo, in appena un anno, ha ridato vigore e sorriso ad una nazione - che da tempo l'aveva persa -. L'umiliazione del 2014 con la Germania in casa e il sogno sfiorato nelle ultime edizioni Mondiali, ne sono la dimostrazione. Ancelotti, con pragmatismo, senza troppe fantasie ha riportato stabilità ed equilibrio: fattori indispensabili per una squadra che vuole tornare a vincere. L'ex Milan ha bisogno di tutte le risorse possibili e di tutto l'amore per raggiungere l'obiettivo Mondiali. Il Brasile lo ha chiamato e ora ha risposto presente: gli stanno dando tutto ciò di cui ha bisogno.

A partire da Rio: in città ormai è di casa, come dimostra l'accoglienza a Berrettini attualmente impegnato nell'ATP 500. Lo dimostra il suo attaccamento ai giocatori, come a un suo vecchio pupillo, Vinicius Junior:"Il Vini che arriva qui è molto diverso da quello del Real Madrid, a livello personale". E parlando anche dell'atteggiamento, ha aggiunto: "Lo ha migliorato molto, soprattutto nello stare in campo". Insomma, non sembra esserci niente che possa interrompere questo amore. Ancelotti vuole il Brasile e il Brasile vuole Ancelotti: per altri 4 anni e forse anche di più.