Puntualmente il talento brasiliano manca all'appuntamento di alcune partite durante i festeggiamenti del compleanno della sorella: tra infortuni, squalifiche, la questione sta catturando sempre di più l'interesse della stampa

Vincenzo Di Chio 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 19:32)

Essere incluso nella pre-convocazione per la Nazionale Brasiliana poteva rappresentare in segnale importante per Neymar, un riconoscimento della sua forma e del suo valore sul campo. Eppure, anche questa volta, il destino ha giocato un ruolo molto curioso: l'attaccante non è sceso in campo proprio durante la settimana del compleanno della sorella Raffaella, rispettando una sorta di rito che oramai dura da anni. Nonostante alcuni problemi fisici che hanno costretto il talento brasiliano a dare forfait in alcune partite, il tecnico Ancelotti sembrava essere orientato ad inserirlo nella lista dei convocati per le amichevoli di fine Marzo.

Infortuni e coincidenze: una storia che si ripete — Dal 2015, ogni Marzo è segnato da coincidenze particolari: tra infortuni lievi, squalifiche e interruzioni straordinarie come la pandemia del 2020, O'Ney ha sempre saltato le partite di questo periodo. Solo una volta, nel 2022, quando era ancora un giocatore del Paris Saint Germain, ha interrotto questa "serie" e ha giocato regolarmente. La costanza di quesra situazione ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media, trasformando un evento privato come il compleanno della sorella in una vera e propria cuoriosità calcistica, che viene seguita con molto interesse ogni anno.

Anche quest'anno, durante la partita con il Mirassol, il brasiliano è stato costretto a dare forfait a causa di uno stiramento muscolare: pur trattandosi di un infortunio serio e reale, la tempistica è stata notata da tutti, ancora una volta, Neymar si è trovato a restare fuori dal campo proprio la settimana del compleanno della sorella. Questo però gli ha permesso di trascorrere momenti importanti con la famiglia e partecipare ai festeggiamenti, un aspetto che per lui sembra avere un valore particolarmente speciale. Nel corso degli anni, questo fenomeno si è ripetuto con una regolarità assurda: squalifiche nei primi anni, lievi infortuni negli anni successivi, tutti fattori che hanno fatto sì che Neymar potesse trascorrere il compleanno della sorella in "totale serenità".

La pressione di essere sempre sotto i riflettori — Questa combinazioni di eventi ha creato una vera e propria tradizione, che continua a far discutere anche in maniera oramai simpatica tutto il mondo del calcio. Nonostante le assenze programmate, la carriera di Neymar è costantemente sotto i riflettori e sempre pronta ad essere giudicata. Ogni volta che viene convocato o incluso in una lista prepartita, le aspettative sono altissime: ci si aspetta che segni, che crei gioco e confermi il suo status di uno dei giocatori più forti e talentuosi del panorama calcistico.

Il "rituale" del compleanno, secondo quanto detto più volte dall'esterno brasiliano, gli offre un momento di leggerezza, un periodo da passare con la sua famiglia lontano dalle pressioni.