Quando si pensa alla struttura istituzionale di un club così importante, ci si immagina un organismo perfettamente coordinato ma la realtà dei fatti potrebbe raccontare di gestioni mediche più improvvisate

Pietro Rusconi Redattore 25 marzo - 10:19

Quando il Real Madrid sembrava essere in ripresa, ecco che spuntano e si allungano nuove ombre sui blancos. La squadra di Alvaro Arbeloa infatti viene da 5 vittorie di fila tra campionato e Champions League. In Liga il Real ha sconfitto Celta, Elche e soprattutto l'Atletico Madrid in un derby conquistato per 3-2 nonostante l'espulsione di Valverde. Nella competizione europea invece, i blancos hanno distrutto inaspettatamente il Manchester Citydi Pep Guardiola per 5-1 (aggregato).

Insomma, un quadro di tutto rispetto a livello sportivo, se non che qualcosa non sta funzionando all'interno dello staff medico. Nelle ultime ore è esploso il caso relativo alla gestione dell'infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé. Infatti, a quanto riportato da media francesi (RMC) e spagnoli (Marca), lo staff del Real avrebbe sbagliato completamente diagnosi perché ad essere stato esaminato sarebbe stato il ginocchio sano. Tuttavia, ad aggravare ulteriormente la situazione ci ha pensato l'ex fisioterapista e nutrizionista del club Itziar Gonzalez.

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Real Madrid, le sorprendenti parole di Itziar Gonzalez —

Nel momento in cui il numero 10 ha cercato di sgonfiare la situazione dal ritiro della nazionale francese ("Ora il ginocchio sta bene"), sul social Instagram è impazzata un'altra polemica. L'ex membro dello staff della prima squadra dei blancos (2021-25) Itziar Gonzalez, ha condiviso nelle sue stories delle riflessioni sulla gestione del caso Mbappé e delle informazioni sorprendenti sui medici e nutrizionisti del club. L'ex componente dello staff madrileno se n'era andata fra le polemiche in quanto, a detta sua, le sue indicazioni sull'importanza dell'alimentazione dello sport fossero considerate marginali e superflue.

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Il primo contenuto social presenta l'articolo di Marca sul caso Kylian e il pensiero di Itziar in evidenza che recita così: "Grazie Kylian. Con fortuna si troverà gente competente e con un'educazione al posto di narcisisti, ignoranti che solo danneggiano i ragazzi". Poi, sempre con post sul caso del francese a fare da sfondo, scrive una rivelazione scioccante: "Comunque, non so davvero cosa è peggio: questo (riferendosi a Mbappé) o che diano integratori su consiglio di Chat GPT gratuito".

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