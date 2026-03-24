La storia del centrocampista inglese col club di Guardiola è stata un fallimento annunciato. Tuttavia, il conto dei trofei conquistati in rapporto alle presenze fatte è sorprendente: 32 sfide giocate dal 2022 e 7 (probabili) coppe vinte

Pietro Rusconi Redattore 24 marzo - 18:58

Il Manchester City sta vivendo una stagione con pochi chiari e molti scuri. La Premier League è un obiettivo difficile considerando i 9 punti di svantaggio dall'Arsenal capolista (citizens con un match in meno). Nemmeno in Europa è andata meglio, col clamoroso tonfo per 5-1 (aggregato) contro un Real Madrid meno real del solito, con tante assenze e abbastanza in confusione. A Pep dunque sono rimasti solo i trofei nazionali per tentare di salvare una stagione molto complicata. Sul fronte della FA Cup, il City è impegnato il 4 aprile nei quarti di finale contro il Liverpool. In EFL Cup (o Carabao Cup) invece, Guardiola e la sua compagine hanno già provveduto a portarsi a casa la coppa. Il successo per 2-0 contro l'Arsenal ha permesso a tutti i giocatori di ricevere la medaglia da vincitori, anche a chi ha compiuto una piccola comparsa nel percorso come Kalvin Phillips.

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Il peculiare caso di Kalvin Phillips in Carabao Cup —

Il Manchester City ha quindi conquistato la Carabao Cup sconfiggendo i rivali di Arteta grazie ad una doppietta di Nico O'Reilly, terzino sinistro dei citizens. Tuttavia, il percorso dei ragazzi di Guardiola per la conquista del trofeo nazionale parte da lontano, più precisamente dal terzo turno disputato in settembre. Il 24 del mese infatti il City giocò contro l'Huddersfield, vincendo 2-0, schierando giovani e seconde linee. Tra i ripescati utili a far rifiatare i titolari, è emerso il nome di Kalvin Phillips, centrocampista inglese acquistato nel 2022 per 49 milioni ma presto inutilizzato da Pep Guardiola (solo 32 presenze col Manchester). Da quella firma è iniziato un lungo girovagare per l'ex nazionale inglese, che ha giocato in prestito al West Ham, all'Ipswich Town e ora allo Sheffield United (Championship).

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Tuttavia, i 7 minuti giocati da Phillips in Carabao Cup gli hanno permesso di essere eleggibile per ricevere la medaglia della vittoria del torneo. Infatti, il regolamento 20.2 dell'EFL stabilisce: "Oltre alla Coppa, il Comitato Direttivo consegnerà trenta medaglie al club vincitore della finale e altrettante trenta per la squadra perdente. Ulteriori medaglie possono essere offerte con il consenso del Comitato Direttivo, ma saranno a carico del Club richiedente". Il Manchester City ha così 10 oggetti d'oro da distribuire (20 sono stati già assegnati a chi era presenta domenica) e chiunque abbia partecipato alla competizione con i citizens nella stagione corrente ha diritto a riceverne uno.

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