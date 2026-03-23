L'arbitro Taylor, su segnalazione del capitano dei Black Cats, ha interrotto la partita a seguito di cori razzisti verso Geertruida. La Premier League ha aperto un'indagine

Mattia Celio Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 11:06)

Il calcio viene nuovamente macchiato da un episodio di razzismo. Precisamente in Premier League durante il derby Newcastle-Sunderland. Come riportano i quotidiani locali, a partita in corso l'arbitro Taylor ha decretato la momentanea sospensione delle ostilità facendo scattare il "protocollo antidiscriminazione" per gli insulti razzisti rivolti a Lutsharel Geertruida, difensore dei Black Cats. La dinamica della vicenda.

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Newcastle-Sunderland, insulti razzisti Geertruida: l'arbitro fa scattare il protocollo antidiscriminazione — Nuovo caso di razzismo nel mondo del calcio. Un nuovo spiacevole episodio che conferma quanto ci sia ancora da lottare contro questo tabù. Durante il Tyne–Wear derby, uno dei più accesi e pericolosi di tutta la Premier, il difensore degli ospiti Lutsharel Geertruida è stato vittima di insulti razzisti provenienti dall'intero St.James Park, motivo per cui l'arbitro Taylor è subito intervenuto facendo scattare il protocollo antidiscriminazione e sospendendo la partita per circa 5 minuti.

Secondo i quotidiani locali, la partita è stata interrotta dopo che Granit Xhaka, capitano del Sunderland aveva segnalato quanto stava accadendo sugli spalti. Dopo aver sospeso le ostilità, l'arbitro è andato a parlare con l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, spiegando la situazione e il rischio che la sua squadra correva, ovvero la sconfitta a tavolino e pesantissime sanzioni da parte della Premier League.

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La sfida poi è ripresa e alla fine ha visto vincere gli ospiti per 2-1 grazie alla rete decisiva di Brobbey al 90' che ha ribaltato l'iniziale vantaggio dei Magpies. Sulla spiacevole vicenda, comunque, è intervenuto la lega calcio inglese con un duro comunicato: "La partita odierna tra Newcastle United e Sunderland è stata temporaneamente interrotta durante il secondo tempo a seguito di una segnalazione di insulti discriminatori da parte del pubblico, diretti a Lutsharel Geertruida del Sunderland. Una decisione in linea con il protocollo antidiscriminazione in vigore nella Premier League. L'incidente, avvenuto a St James' Park sarà ora oggetto di un'indagine approfondita".

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