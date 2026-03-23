derbyderbyderby calcio estero Il Manchester City trionfa in Carabao Cup e Haaland festeggia con i tifosi
LA CURIOSITA'
Il Manchester City trionfa in Carabao Cup e Haaland festeggia con i tifosi
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Una notte magica per il Manchester City che stravince contro l'Arsenal in Carabao Cup, conquistando l'ambito trofeo. Nel post gara inizia la festa della squadra di Guardiola, con Haaland che decide di festeggiare a bordo campo con i tifosi che ne approfittano per abbracci e foto di rito con il campione.
Il Manchester City si conferma una delle squadre più vincenti d'Europa conquistando ai danni dell'Arsenal la Carabao Cup, vincendo la finalissima per 2-0. Parte la festa dei Citizens al triplice fischio finale con la celebrazione della Coppa e uno scatenatissimo Haaland che decide di avvicinarsi ai tifosi a bordo campo con il trofeo per un momento davvero divertente: abbracci, sorrisi e foto di rito con il campione, con i supporters in visibilio per la sua presenza in un momento storico per il club. Video credits: Manchester City, Instagram.