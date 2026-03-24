Nell'ultimo mese, l'attaccante classe 1998 non ha giocato a causa di un problema al ginocchio ed è tornato a disposizione la scorsa settimana

Jacopo del Monaco 24 marzo - 10:19

Nelle ultime partite che i vari club hanno disputato prima della sosta per le Nazionali, il Real Madrid ha ritrovato Kylian Mbappé. Il giocatore, infatti, ha saltato diverse partite a causa di un infortunio al ginocchio. Essendo tornato a disposizione, il classe 1998 ha giocato soltanto per alcuni minuti sia nell'ottavo di ritorno di Champions League contro il Manchester City che nel derby contro l'Atlético Madrid. Adesso, l'ex Paris Saint-Germain è con la Nazionale Francese per disputare due amichevoli e, dal ritiro, ha voluto rassicurare i tifosi sulla sue condizioni fisiche.

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Real Madrid, Mbappé: "Il mio ginocchio sta bene. In giro ci sono troppe speculazioni" Il sito francese Footmercato ha riportato le dichiarazioni di Mbappé, il quale ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio al ginocchio. Il numero 10 del Real Madrid e della Francia, con le sue parole, ha voluto rassicurare tutti i tifosi: "Il mio ginocchio sta benissimo. So che ci sono state delle speculazioni e sono state dette molte cose, ma nessuna di questa è vera". Così il capitano dei Bleus ha voluto tranquillizzare i tifosi, visto che non ha giocato diversi incontri e, nelle partite contro Citizens nella massima competizione europea e Colchoneros in campionato, è entrato nel secondo tempo per un totale di 47 minuti.

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In seguito, Mbappé ha aggiunto: "La vita di un atleta di alto livello e personaggio pubblico è questa. Vengono dette cose senza fare una verifica. Ci sono abituato. Ma adesso sto bene e sono guarito completamente e, per fortuna, ho ricevuto la diagnosi giusta e ho seguito il programma di recupero migliore. In questo modo sono tornato al massimo della mia condizione e pronto per il finale di stagione col Real ed i Mondiali con la Francia".

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