Jurgen Klopp ha smesso di allenare nel giugno 2024, concedendosi un periodo di riposo e riflessione sul suo futuro. Lasciato il Liverpool, non avrebbe avuto contatti con Real Madrid e Germania.

Francesco Lovino Redattore 24 marzo - 09:51

Jurgen Klopp, classe 1967, non allena ufficialmente dal giugno 2024. E dunque, tra qualche mese, saranno due gli anni sabbatici per il tecnico nato a Stoccarda. Qualcosa di insolito per lui, dato che in carriera non s'era praticamente mai fermato. Partito dall'esperienza col Mainz dal 2001 sino al 2008, è diventato uno degli allenatori più iconici degli ultimi anni tra Borussia Dortmund e Liverpool. Ora continua nel suo profondo momento di riflessione, tra sondaggi e proposte di club e nazionali.

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Klopp smentisce le voci sul Real Madrid: "Mai sentiti" Dal 9 ottobre 2024 la carriera di Klopp si è arricchita di una veste nuova, quella di dirigente sportivo. Nello specifico, è diventato Head of Global Soccer del gruppo RedBull. Nonostante questo, il suo sogno di allenare ancora non sembra spento e le voci sul suo conto si rincorrono da mesi. A tal proposito, è stato intercettato a margine dell'evento di Magenta TV, smentendo categoricamente un possibile interesse del Real Madrid: "Se il Real Madrid avesse chiamato, l'avrei saputo prima o poi. Ma sono tutte sciocchezze. Non hanno mai chiamato, nemmeno una volta. Non hanno nemmeno chiamato il mio consulente".

Oltre ai possibili legami col Madrid, era anche emersa la voce che avrebbe visto Klopp vicino alla nazionale tedesca. Anche in questo caso, però, è arrivata una risposta che non lascia spazio a troppe interpretazioni: "L'ho già detto mille volte, al momento ovviamente non ci penso nemmeno. Non c'è motivo".

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Non è ancora finita... — Jurgen Klopp ha tenuto a precisare, in ogni caso, che non si sia ancora ritirato. Pur non avendo ancora sciolto le riserve sul futuro, resta improbabile che abbandoni definitivamente la carriera da allenatore senza aver ancora provato un'ultima esperienza.

Così ha chiosato sul suo futuro in generale: "E per quanto riguarda il futuro, non sono ancora alla fine come allenatore. Quindi chissà cosa succederà nei prossimi anni. Ma non è previsto nulla in questo senso".

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