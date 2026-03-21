Il Liverpool ha perso col Brighton 2-1 e questa è solo l'ultima sconfitta di una serie poco gratificante che non accadeva da un decennio. Essendo ancora alla 31esima giornata, il rischio che il record peggiori è concreto.

Francesco Lovino Redattore 21 marzo - 19:30

I punti rimangono 49 dopo 31 giornate di campionato. 21 le lunghezze che separano gli ormai ex campioni di Inghilterra dall'Arsenal primo in classifica. A 7 giornate dalla fine, infatti, è (quasi) matematico che il Liverpool non si riconfermerà campione. Dopo un mercato estivo clamoroso, a suon di centinaia di milioni di euro, la squadra ha subìto un significativo ridimensionamento. In campionato, infatti, non aveva mai fatto così male nell'ultimo decennio.

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Ahi Liverpool, disastro epocale Il dato di riferimento è quello delle 10 sconfitte già accumulate in campionato. L'ultima in ordine di tempo è quella maturata col Brighton per 2-1 in trasferta. Non accadeva dalla stagione 2015-2016, quando Jurgen Klopp subentrò a Brendan Rodgers. Anche in quel caso i Reds raggiunsero la doppia cifra di ko, ma nell'arco di un intero campionato. In quella occasione la squadra chiuse con un deludente ottavo posto in classifica, senza qualificazione in Europa. Dovendo ancora affrontare nella stagione in corso 7 partite, non è escluso che si possa fare ancora peggio.

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Slot, i precedenti non fanno ben sperare — Nella storia del Liverpool bisogna scorrere diverse pagine indietro per trovare una statistica ancora più inquietante. Era la stagione 2011-2012, con i Reds allenati da Kenny Dalglish. In quel caso furono addirittura 14 le sconfitte a fine campionato, 11 dopo le prime 31 gare. Quella squadra si posizionò ottava, ma poté giocare l'anno dopo in Europa League grazie alla vittoria in Coppa di Lega. Insomma i precedenti parlano chiaro: di questo passo l'Europa è un miraggio, la Champions semplicemente impossibile.

Chelsea e Brentford sono oramai vicinissime, mentre l'Aston Villa quarto potrebbe allungare. Contro il Brighton, i Reds hanno faticato più del previsto uscendo penalizzati in ogni statistica fondamentale, tranne quella del possesso palla. Così, dopo un primo tempo terminato in parità, i padroni di casa hanno fatto la voce grossa. Grazie alla rete di Welbeck si sono assicurati 3 punti utili per agguantare le prime dieci posizioni della classifica.

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