Se la titolarità di Harry Kane in nazionale rimane giustamente indiscussa, il ruolo di vice rimane ancora vacante: e se il posto mondiale lo prendesse il 35enne ex Arsenal e United?

Pietro Rusconi Redattore 21 marzo - 19:01

Si parla spesso di quanto la Premier League sia la destinazione preferita dei talenti in rampa di lancio provenienti da tutto il mondo. Le motivazioni sono varie. Innanzitutto c'è l'immensa disponibilità economica dei club, che si possono permettere tranquillamente di rischiare una spesa da 35 milioni per un 15enne sudamericano. Poi c'è l'alta spettacolarità di un campionato formato dai migliori giocatori e allenatori del globo. Rapidità, tecnica e fiducia sono le chiavi per accaparrarsi costantemente i migliori giovani in giro per il mondo.

Tuttavia, non è di soli talenti precoci che vive il campionato inglese. Nei meandri della middle class di Premier si possono trovare giocatori esperti, ancora performanti tra le fila dei nuovi giovani e in grado di trascinare i propri club. Un caso peculiare è quello di Danny Welbeck, storico centravanti inglese del Brighton.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Il nuovo traguardo raggiunto da Danny Welbeck La punta 35enne ha così trascinato i gabbiani alla vittoria contro l'ostico Liverpool. I reds sono proprio una di quelle squadre che in estate hanno impegnato parecchi milioni su calciatori under 25 (Wirtz, Ekitike, Kerkez, Leoni etc...). Eppure, la fresca qualità dei ragazzi del Liverpool non ha avuto le misure giuste per fermare l'attaccante del Brighton. Infatti, Danny Welbeck ha condotto i biancoblu alla vittoria per 2-1, contribuendo con una grande doppietta.

La punta ex United arriva così a 12 reti in Premier League (record personale), raggiungendo un traguardo molto particolare. Infatti, Danny Welbeck è diventato il terzo giocatore nella storia della Premier a segnare più di 10 gol in una stagione all'età di 35 anni o più. Solo Zlatan Ibrahimovic e Gary McAllister hanno raggiunto uno score così importante. Lo svedese ci era riuscito nella stagione 2016-2017, quando col Manchester United fece 17 reti. McAllister invece registrò 11 marcature da centrocampista nell'annata 1999-2000.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Lottomatica

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Sisal

Molti tifosi dei 3 leoni hanno iniziato ad invocare a gran voce una sua convocazione in vista dei Mondiali americani. Se Tuchel non lo vede al momento, il tecnico del Brighton stravede per il suo 35enne: "È un incredibile connettore, il mio braccio destro che migliora i giocatori che gli stanno intorno. Sa creare un legame intergenerazionale e interculturale, portando un potenziale grande vantaggio per il campionato del Mondo. Ha un talento incredibile, mi piace parlare di Danny fuori e dentro nel campo".

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.