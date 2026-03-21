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“L’immortale” Danny Welbeck raggiunge un altro record: è nell’olimpo con Zlatan Ibrahimovic

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Se la titolarità di Harry Kane in nazionale rimane giustamente indiscussa, il ruolo di vice rimane ancora vacante: e se il posto mondiale lo prendesse il 35enne ex Arsenal e United?
Pietro Rusconi
Pietro Rusconi Redattore 

Si parla spesso di quanto la Premier League sia la destinazione preferita dei talenti in rampa di lancio provenienti da tutto il mondo. Le motivazioni sono varie. Innanzitutto c'è l'immensa disponibilità economica dei club, che si possono permettere tranquillamente di rischiare una spesa da 35 milioni per un 15enne sudamericano. Poi c'è l'alta spettacolarità di un campionato formato dai migliori giocatori e allenatori del globo. Rapidità, tecnica e fiducia sono le chiavi per accaparrarsi costantemente i migliori giovani in giro per il mondo.

Tuttavia, non è di soli talenti precoci che vive il campionato inglese. Nei meandri della middle class di Premier si possono trovare giocatori esperti, ancora performanti tra le fila dei nuovi giovani e in grado di trascinare i propri club. Un caso peculiare è quello di Danny Welbeck, storico centravanti inglese del Brighton.

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Il nuovo traguardo raggiunto da Danny Welbeck

“L’immortale” Danny Welbeck raggiunge un altro record: è nell’olimpo con Zlatan Ibrahimovic- immagine 2
BRIGHTON, INGHILTERRA - 21 MARZO: Danny Welbeck del Brighton &amp; Hove Albion festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Brighton &amp; Hove Albion e Liverpool all'Amex Stadium il 21 marzo 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)
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La punta 35enne ha così trascinato i gabbiani alla vittoria contro l'ostico Liverpool. I reds sono proprio una di quelle squadre che in estate hanno impegnato parecchi milioni su calciatori under 25 (Wirtz, Ekitike, Kerkez, Leoni etc...). Eppure, la fresca qualità dei ragazzi del Liverpool non ha avuto le misure giuste per fermare l'attaccante del Brighton. Infatti, Danny Welbeck ha condotto i biancoblu alla vittoria per 2-1, contribuendo con una grande doppietta.

La punta ex United arriva così a 12 reti in Premier League (record personale), raggiungendo un traguardo molto particolare. Infatti, Danny Welbeck è diventato il terzo giocatore nella storia della Premier a segnare più di 10 gol in una stagione all'età di 35 anni o più. Solo Zlatan Ibrahimovic e Gary McAllister hanno raggiunto uno score così importante. Lo svedese ci era riuscito nella stagione 2016-2017, quando col Manchester United fece 17 reti. McAllister invece registrò 11 marcature da centrocampista nell'annata 1999-2000.

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Molti tifosi dei 3 leoni hanno iniziato ad invocare a gran voce una sua convocazione in vista dei Mondiali americani. Se Tuchel non lo vede al momento, il tecnico del Brighton stravede per il suo 35enne: "È un incredibile connettore, il mio braccio destro che migliora i giocatori che gli stanno intorno. Sa creare un legame intergenerazionale e interculturale, portando un potenziale grande vantaggio per il campionato del Mondo. Ha un talento incredibile, mi piace parlare di Danny fuori e dentro nel campo".

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