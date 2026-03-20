Un incrocio pieno di campioni e che si prospetta uno spettacolo, ricordando anche i precedenti risalenti alla scorsa stagione

Giammarco Probo 20 marzo - 16:00

Nella serata di mercoledì si sono decisi i prossimi accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, tra cui la supersfida tra PSG e Liverpool.Luis Enrique, incalzato dalle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha risposto agli "elogi" di Arne Slot. Il tecnico dei parigini non è convinto che la sua squadra sia la favorita contro i Reds, per poi prendere come esempio l'incrocio e le dinamiche della scorsa stagione, quando le due squadre si sono affrontate agli ottavi di finale.

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Le dichiarazioni di Luis Enrique su Arne Slot — IL GIUDIZIO DI PSG-LIVERPOOL AI QUARTI - "È un bel ricordo, è stata una partita molto diversa. Ricordo l'anno scorso, quando il Liverpool era la migliore squadra d'Europa in questa fase della competizione. Il loro allenatore, Arne Slot, parlava benissimo del PSG, come nessun altro. Vogliamo giocare questo quarto di finale prima a Parigi, poi a Liverpool".

IL PARERE SULLA FAVORITA -"Ah, quindi ora siamo i favoriti? Finalmente! Sono molto contento, ma non serve a niente. Ci siamo abituati. Vi dico spesso che cerco di dare una scossa al PSG. Dal momento in cui ci date per favoriti, cercherò di prendere il controllo dello spogliatoio. Sono fortunato ad avere una squadra incredibile e giocatori molto intelligenti che sanno che in questo tipo di partita non ci sono favoriti. Ci sono due squadre con molti giocatori che sanno come affrontare questo tipo di partita. Sarà molto positivo ed emozionante".

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Le bellissime parole di Slot — GLI ELOGI DEL TECNICO DEI REDS - "Parlava sempre in maniera positiva e bene di noi quando eravamo in difficoltà. È una cosa che non ho dimenticato. E in quelle circostanze, aveva ragione perché parlava molto bene di noi, e poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ovvero vincere la Champions League".

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