Al termine del match Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa: l'infortunio di Kvaratskhelia, la scelta di Safonov e tanto altro

Giammarco Probo 29 gennaio - 16:01

Ieri sera si è conclusa una grandissima nottata di Champions League, serata che ha regalato diverse sorprese, ma soprattutto emozioni incredibili. Una tra queste è senza dubbio la non qualificazione diretta del PSG di Luis Enrique, fermato ieri sera dall'1-1 in casa contro il Newcastle. Dopo il pareggio della contro la squadra inglese, il tecnico spagnolo ha immediatamente parlato ai microfoni del risultato, dei playoff raggiunti e dell'inaspettato cambio del portiere effettuato ieri sera.

Le dichiarazioni post partita di Luis Enrique — Il tecnico del club parigino è intervenuto dopo la partita ai microfoni per rispondere, in conferenza stampa, ai vari temi riguardante il risultato e il raggiungimento dei playoff. Ricordiamo che la squadra francese ai playoff di Champions League affronterà una tra Monaco e Qarabag in programma il 17 o 18 febbraio e il ritorno il 24 o 25. Qualora i francesi superassero il turno, potrebbero regalarsi un ottavo contro Chelsea o Barcellona.

LA SCELTA DI SAFONOV -"Per quanto riguarda la scelta di Safonov, non posso rispondere ora. Quando vedrete le mie decisioni sul campo, tutto sarà chiaro per tutti. Non ho problemi a fare rotazioni tra i portieri chiedo ai miei giocatori di essere sempre pronti".

L'INFORTUNIO DI KVARA -"Si tratta di una lesione alla caviglia, speriamo domani di avere buone notizie, anche se non credo ci siano, sembrava grave . È un giocatore importante e vedremo quali saranno i risultati dei test".

LA FIDUCIA E LA POSITIVITÀ DEL TECNICO -"È vero che avremmo voluto finire tra le prime otto della fase a gironi, ma questo è il calcio. Abbiamo sbagliato un rigore e altre occasioni, e subire il gol ci ha tagliato le gambe. In ogni caso conosciamo i playoff: sarà complesso perché si tratta di Champions League, ma non dobbiamo mollare, siamo campioni in carica".

L'IMPEGNO MOSTRATO DALLA SQUADRA -"Quando giochi sempre e ogni tre giorni contro squadre di altissimo livello, sei pronto per affrontare ogni tipo di avversario. Analizzando le nostre partite contro le altre squadre, abbiamo avuto un calendario molto difficile. Dobbiamo migliorarci su tanti aspetti, ma abbiamo l’opportunità di dimostrare il nostro valore"