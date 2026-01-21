Luis Enrique furioso dopo la sconfitta del PSG a Lisbona: “Calcio di m**da”

" M**da di calcio ", ha sbottato Luis Enrique, una frase lapidaria che riassume perfettamente il suo stato d'animo. Il PSG , infatti, ha prodotto una prestazione che, sulla carta, avrebbe dovuto garantire una vittoria agevole. Con un possesso palla schiacciante (superiore al 70%) e quasi trenta tiri verso la porta avversaria, i campioni di Francia hanno assediato la metà campo portoghese per gran parte dei novanta minuti. Tuttavia, il calcio, nella sua crudele imprevedibilità, ha premiato il cinismo dello Sporting . La squadra di Lisbona, guidata da una doppietta dell'attaccante Luis Suárez — vecchia conoscenza del calcio francese per il suo passato all'Olympique Marsiglia — ha saputo soffrire e colpire nei momenti decisivi (al 74' e poi al 90'), trasformando la serata in un incubo per gli ospiti.

Le parole di Luis Enrique

"Abbiamo perso semplicemente perché loro hanno segnato due gol e noi uno solo", ha analizzato Luis Enrique con un sorriso amaro, visibilmente frustrato dall'illogicità del risultato. "È stata la nostra miglior partita in trasferta della stagione. Sono orgoglioso dei miei giocatori; con questa mentalità andremo lontano. Ma oggi ho visto una sola squadra in campo. Siamo stati infinitamente superiori a un avversario che si è limitato a difendere molto bene". Per l'ex CT della Spagna, il risultato non è solo deludente, è un'offesa alla logica del gioco. "È così ingiusto che diventa difficile persino parlare di calcio in questo momento. Per me, questo è un calcio di m**da", ha ribadito, sottolineando come la qualità del gioco espresso non sia stata ripagata.