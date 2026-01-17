Neanche il tempo di festeggiare la Supercoppa e il primo posto in campionato che arrivano le brutte notizie per il Barça: il nuovo astro nascente del club sembra sempre più vicino all'approdo in Francia.

Pietro Rusconi Redattore 17 gennaio - 18:46

Negli ultimi anni il Barcellona ha ripreso a sfornare calciatori di élite dalla propria cantera. Infatti La Masia ha fornito alla prima squadra ogni tipologia di calciatore: dai difensori centrali ai centrocampisti di qualità, passando per i fuoriclasse come Lamine Yamal. Cubarsì (2007), Casadò (2003), Gavi (2004), Pedri (2002), Fermìn Lopez (2003) e tanti altri. L'ultimo dei gioielli passati in prima squadra è il trequartista spagnolo di origini filippine Dro Fernandez. Classe 2008, il ragazzo conta 4 presenze stagionali con 1 assist in Champions League contro l'Olympiacos. Inoltre ha avuto anche l'occasione di festeggiare la conquista della Supercoppa spagnola, arrivata una settimana fa. Tuttavia, i festeggiamenti sono durati poco dato che il giovane talento avrebbe deciso di lasciare il club catalano per trovare maggior spazio.

Lo "scippo" di Dro Fernandez — L'addio di Dro (diminutivo di Pedro) Fernandez ha una direzione piuttosto chiara. Dopo i tentativi a vuoto da parte di Deco per rinnovare il contratto in scadenza 2027, il canterano del Barça ha deciso di lasciare la squadra perché ostacolato da Fermin e Dani Olmo. Dro inoltre può liberarsi dal club attraverso il pagamento di una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Ovviamente l'interesse per il ragazzo è arrivato da ogni parte del mondo e da ogni top club europeo, dal Dortmund specializzato in crescita dei talenti fino alle big inglesi. Tuttavia, la squadra che si è mossa prima nei confronti del ragazzo è il Paris Saint Germain. Non è un caso che la squadra guidata dall'ex Barcellona Luis Enrique apprezzi molto la qualità tecnica di Dro Fernandez.

Tuttavia, Hansi Flick non ha preso bene la notizia sul talento della Masia. La rabbia e l'amarezza del mister tedesco non sono passate inosservate. Durante la conferenza stampa in vista del match contro la Real Sociedad, Flick ha speso delle parole importanti sul calciatore: "Voglio dire ai giocatori della Masia che noi siamo il Barça. Qui potete crescere, ricevere un grande supporto e allenarvi coi migliori calciatori del mondo. Ma se vuoi giocare nel Barcellona devi volerlo al 100%, con tutto il tuo cuore. Bisogna vivere per i colori del club, altrimenti non ti voglio nella mia rosa."