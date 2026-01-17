derbyderbyderby calcio estero Barcellona, un talento della Masia si avvicina al PSG: chi è il classe 2008 Dro Fernandez

CALCIOMERCATO

Barcellona, un talento della Masia si avvicina al PSG: chi è il classe 2008 Dro Fernandez

Barcellona, un talento della Masia si avvicina al PSG: chi è il classe 2008 Dro Fernandez - immagine 1
Neanche il tempo di festeggiare la Supercoppa e il primo posto in campionato che arrivano le brutte notizie per il Barça: il nuovo astro nascente del club sembra sempre più vicino all'approdo in Francia.
Pietro Rusconi
Pietro Rusconi Redattore 

Negli ultimi anni il Barcellona ha ripreso a sfornare calciatori di élite dalla propria cantera. Infatti La Masia ha fornito alla prima squadra ogni tipologia di calciatore: dai difensori centrali ai centrocampisti di qualità, passando per i fuoriclasse come Lamine Yamal. Cubarsì (2007), Casadò (2003), Gavi (2004), Pedri (2002), Fermìn Lopez (2003) e tanti altri. L'ultimo dei gioielli passati in prima squadra è il trequartista spagnolo di origini filippine Dro Fernandez. Classe 2008, il ragazzo conta 4 presenze stagionali con 1 assist in Champions League contro l'Olympiacos. Inoltre ha avuto anche l'occasione di festeggiare la conquista della Supercoppa spagnola, arrivata una settimana fa. Tuttavia, i festeggiamenti sono durati poco dato che il giovane talento avrebbe deciso di lasciare il club catalano per trovare maggior spazio.

Lo "scippo" di Dro Fernandez

—  

L'addio di Dro (diminutivo di Pedro) Fernandez ha una direzione piuttosto chiara. Dopo i tentativi a vuoto da parte di Deco per rinnovare il contratto in scadenza 2027, il canterano del Barça ha deciso di lasciare la squadra perché ostacolato da Fermin e Dani Olmo. Dro inoltre può liberarsi dal club attraverso il pagamento di una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Ovviamente l'interesse per il ragazzo è arrivato da ogni parte del mondo e da ogni top club europeo, dal Dortmund specializzato in crescita dei talenti fino alle big inglesi. Tuttavia, la squadra che si è mossa prima nei confronti del ragazzo è il Paris Saint Germain. Non è un caso che la squadra guidata dall'ex Barcellona Luis Enrique apprezzi molto la qualità tecnica di Dro Fernandez.

Barcellona, un talento della Masia si avvicina al PSG: chi è il classe 2008 Dro Fernandez- immagine 2
LONDRA, INGHILTERRA - 25 NOVEMBRE: Dro Fernandez, Diego Kochen e Roony Bardghji dell'FC Barcelona in campo prima della partita della fase a gironi MD5 della UEFA Champions League 2025/26 tra Chelsea FC e FC Barcelona allo Stamford Bridge il 25 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Tuttavia, Hansi Flick non ha preso bene la notizia sul talento della Masia. La rabbia e l'amarezza del mister tedesco non sono passate inosservate. Durante la conferenza stampa in vista del match contro la Real Sociedad, Flick ha speso delle parole importanti sul calciatore: "Voglio dire ai giocatori della Masia che noi siamo il Barça. Qui potete crescere, ricevere un grande supporto e allenarvi coi migliori calciatori del mondo. Ma se vuoi giocare nel Barcellona devi volerlo al 100%, con tutto il tuo cuore. Bisogna vivere per i colori del club, altrimenti non ti voglio nella mia rosa."

Leggi anche
Real Madrid, prima vittoria dell’era Arbeloa fra i fischi del Bernabeu e le lacrime di...
Carrick surclassa Guardiola alla prima coi red devils: il derby di Manchester è dello United

© RIPRODUZIONE RISERVATA