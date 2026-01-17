Al Barcellona si ammaina una bandiera. Dopo 11 anni Marc André Ter Stegen lascia la Catalogna e i blaugrana. Per la sua cessione manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ma ormai non ci sono dubbi: il portiere tedesco lascerà il Camp Nou per iniziare una nuova avventura. Secondo Cadena SER, il classe '93 sarà il nuovo estremo difensore del Girona.
Dopo 11 anni si chiude l'avventura di Marc André Ter Stegen al Barcellona. Il portiere tedesco nei prossimi giorni lascerà i blaugrana per trasferirsi al Girona. Secondo Cadena SER, l'affare si dovrebbe chiudere con la formula del prestito fino alla fine della stagione. Da un anno e mezzo ormai i rapporti tra il classe '93 e il club catalano si erano congelati. Da quel brutto infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare l'ultima stagione, il tedesco aveva perso il posto da titolare e dopo un nuovo infortunio alla schiena gli spazi si erano completamente chiusi.
Come riporta il quotidiano spagnolo, è stato lo stesso portiere a comunicare la decisione di voler cambiare aria per accumulare minutaggio in vista del Mondiale della prossima estate. Pur di cambiare aria, l'ex Borussia Mönchengladbach si è ridotto lo stipendio che, rispetto a quello percepito al Barcellona, sarà di 1 milione. Ovvero il massimo stabilito dal tetto salariale adottato dal club.
Arrivato al Barcellona nel 2014, Ter Stegen è stato titolare inamovibile e capitano dei blaugrana per anni, ma negli ultimi mesi aveva perso diverse posizioni nelle gerarchie di Hansi Flick. Nel corso di questa stagione, inoltre, ha totalizzato una sola presenza: a metà dicembre contro il Guadalajara in Coppa del Re. Nell'ultima partita contro il Racing, invece, è rimasto in panchina, Di fatto era diventato il terzo portiere della squadra, alle spalle di Joan Garcia e Wojciech Szczesny. Il 32 enne chiude dunque la sua avventura al Camp Nou dopo 423 presenze e 18 trofei.
