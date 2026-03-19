Troppo Bayern per l'Atalanta di Palladino, le inglesi passano da sei a due e lo Sporting Lisbona compie una rimonta storica

Jacopo del Monaco 19 marzo - 10:03

Con le partite di martedì e quelle di ieri, in Champions League hanno trovato la propria conclusione gli ottavi di finale. Durante il prossimo mese, infatti, avranno inizio i quarti della massima competizione europea. Il turno appena concluso, invece, ha certificato l'addio della Serie A dalla coppa dalle grandi orecchie con l'Atalanta che è stata travolta dal Bayern Monaco. Anche le inglesi hanno deluso visto che, ai quarti, ce ne saranno soltanto due sulle sei presenti in Champions. Ecco, quindi, un resoconto generale sul turno della massima competizione europea che si è concluso ieri.

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Resoconto sugli ottavi di finale della Champions League — Dopo l'eliminazione del Napoli dalla league phase e quelle di Juventus ed Inter ai Play-off, l'unica italiana rimasta era l'Atalanta, che nel precedente turno ha superato il Borussia Dortmund. Agli ottavi, però, la squadra allenata da Raffaele Palladino ha affrontato una squadra che gioca ad un altro livello, ovvero il Bayern Monaco. I tedeschi, infatti, hanno vinto 1-6 a Bergamo la scorsa settimana e 4-1 ieri sera all'Allianz Arena. Tra i match degli ottavi c'era anche quello tra le due sorprese di questa Champions, ovvero lo Sporting Lisbona ed il Bodø/Glimt. I norvegesi, dopo aver eliminato l'Inter, hanno vinto 3-0 in casa contro i biancoverdi che, al ritorno disputato all'Alvalade, hanno compiuto una remuntada storica vincendo 5-0 dopo i tempi supplementari.

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Sei squadre di Premier League hanno raggiunto gli ottavi della massima competizione europea. Le uniche che hanno staccato il pass per i quarti di finale, però, sono soltanto due: Arsenal, che dopo l'1-1 dell'andata ha vinto 4-0 in casa contro il Bayer Leverkusen; Liverpool, il quale ha perso 0-1 in Turchia contro il Galatasaray e ieri ha rifilato un poker alla squadra in cui gioca Osimhen. Le altre inglesi, invece, hanno salutato il torneo: Chelsea, eliminati dai Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain avendo perso 5-2 in Francia e 0-3 in casa; Manchester City, doppia sconfitta contro il Real Madrid (3-0 prima ed 1-2 poi); Tottenham, eliminato dall'Atlético Madrid dopo la sconfitta per 5-2 in Spagna e la vittoria per 3-2 di ieri; Newcastle, dopo l'1-1 in casa contro il Barcellona ha perso 7-2 nella giornata di ieri.

Il tabellone di Champions League, adesso che le squadre rimaste sono soltanto otto, recita: da un lato due grandi sfide del calibro di Psg-Liverpool e Real Madrid-Bayern Monaco; dall'altro, invece, un derby tutto spagnolo tra Barcellona ed Atlético Madrid e la partita tra Sporting Lisbona ed Arsenal. L'unica cosa certa è che una spagnola andrà in semifinale. Per le altre sfida ci sarà da divertirsi e poi, si sa, nel calcio tutto è possibile.

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