Bayern Monaco-Atalanta 4-1, tracollo nerazzurro: le statistiche

Trionfa ancora la squadra bavarese, che elimina senza appello i bergamaschi agli ordini di Palladino: i numeri della sfida europea

Carmine Panarella 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 23:56)

Il Bayern Monaco travolge l’Atalanta con un netto 4-1, dominando la gara sotto ogni aspetto e confermando una superiorità evidente sia nel gioco che nei numeri.

I tedeschi sbloccano il match al 25’ con Kane, che firma anche la doppietta personale al 54’. Nel mezzo, il Bayern prende definitivamente il controllo della gara: Karl al 56’ cala il tris appena due minuti dopo il secondo gol, mentre Luis Díaz al 76’ mette il sigillo sul poker. Nel finale arriva solo il gol della bandiera di Samardzic all’85’, utile per rendere meno pesante il passivo ma senza cambiare l’inerzia della partita.

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xG e grandi occasioni — Il dato dei goal attesi (xG) è indicativo: 3.61 per il Bayern contro 2.30 dell’Atalanta. Anche la squadra italiana crea qualcosa, ma i bavaresi producono molto di più e soprattutto con continuità.

Le grandi occasioni sono 8 per il Bayern contro 4 per l’Atalanta, un divario che racconta di una pressione costante e di una difesa ospite spesso in difficoltà.

Tiri totali e parate — Il Bayern domina anche nei tiri totali: 25 contro 14. Un volume offensivo altissimo che mette costantemente sotto stress la retroguardia atalantina.

Le parate sono 7 per il Bayern e 4 per l’Atalanta, segno che entrambe le squadre hanno comunque creato situazioni pericolose, ma con una netta differenza nella quantità e nella qualità.

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Possesso palla, passaggi e contrasti — Il dominio territoriale è evidente nel possesso palla (70% contro 30%) e nei passaggi completati (859 contro 351). Il Bayern controlla il ritmo della gara dall’inizio alla fine.

Anche nei contrasti (19 contro 9) i tedeschi fanno meglio, mostrando maggiore aggressività e capacità di recupero palla.

Calci d’angolo e falli — Superiorità anche nei calci d’angolo (6 contro 3), mentre i falli sono più numerosi per il Bayern (8 contro 4), segno di una squadra che pressa alto e con intensità. Le punizioni sono invece a favore dell’Atalanta (8 contro 3), ma non incidono sull’andamento del match.

Il 4-1 finale è lo specchio perfetto della partita: il Bayern Monaco ha imposto ritmo, qualità e concretezza, lasciando all’Atalanta solo sprazzi di reazione e un gol che serve più alle statistiche che al risultato. Si conclude così con un netto 10-2 il percorso dei nerazzurri in Europa, mentre i tedeschi affronteranno il Real Madrid in un quarto di finale che promette gol e spettacolo.