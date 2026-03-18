Lewandowski supera Leo Messi. Con la doppietta al Newcastle il polacco supera l'argentino nella speciale classifica di chi ha segnato a piu squadre diverse. Numeri da paura per uno degli attaccanti più forti degli ultimi 20 anni

Francesco Di Chio 18 marzo - 21:16

Con i due gol segnati al Newcastle nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League (vinta 7-2 dal Barcelona), Lewandowski diventa il calciatore ad aver segnato a più squadre nella storia della competizione. Con la doppietta di oggi il 37enne stacca definitivamente Messi in questa classifica.

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Lewandowski da record — Da quel gol all'Ajax il 6 Novembre del 2010 alla doppietta di oggi contro il Newcastle. 16 anni dopo, Robert Lewandowski è ancora uno degli attaccanti più decisivi del panorama mondiale. Sebbene i due gol nella sfida siano arrivati a giochi praticamente chiusi (suoi i gol del 5 e del 6 a 2), l'ex attaccante del Bayern Monaco timbra sempre presente. 109 gol in 141 presenze.

Certo, difficilmente supererà Cristiano Ronaldo e Messi, troppo lontani nella classifica marcatori all time, ma è riuscito a conquistare un altro record a discapito dei due goleador. Segnando ai Magpies, infatti, il polacco ha segnato contro 41 avversari differenti, riuscendo a superare definitivamente Leo Messi, fermo a 40.

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Dall'Ajax al Newcastle, Lewa segna a tutti — Nel corso di questi 16 anni Lewandowski ha colpito quasi tutte le squadre affrontate. La lista è lunga, e ne fanno parte alcuni tra i club più importanti d'Europa. La squadra a cui ha segnato più gol è il Benfica, a cui ha segnato 9 reti in 9 presenze. 1 gol a partita di media, praticamente una sentenza. Se parliamo di nazioni, sembra essere l'Inghilterra la vittima preferita dal bomber. Lewa infatti ha segnato a 5 squadre diverse: ad Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester City, si aggiunge infatti oggi il Newcastle, con un totale di 12 gol segnati.

Non mancano anche i club italiani, ovviamente. L'ex bomber del Borussia Dortmund ha segnato a Inter, Napoli, Lazio e Roma. Borussia Dortmund che, insieme al Bayern Monaco, non ha mai subito un gol dalla sua ex stella: difatti nella lunga lista non compaiono squadre tedesche. Ci sono però anche due squadre che hanno avuto la (s)fortuna di incontrare Lewandowski nell'unica partecipazione alla Champions League e sono Antwerp e Rostov. C'è da precisare che per i belgi era la prima partecipazione alla Champions attuale, avendo preso parte alla Coppa dei Campioni nel 57/58, mentre per i russi era la prima in assoluto. Insomma, Robert Lewandowski non fa sconti a nessuno, o quasi.