Risultati deludenti, prestazioni e scelte non condivise dalla società, sono solo da contorno dell'ormai imminente divorzio tra l'olandese e il Liverpool

Federico Grimaldi 18 marzo - 11:38

Slotpotrebbe non essere più l'allenatore del Liverpool. Il tecnico olandese, infatti, sembra non aver convinto del tutto la dirigenza del club inglese che vorrebbe presto trovare una nuova guida tecnica a cui affidare la squadra. Sono molti, come riporta il The Guardian, i motivi di questa possibile decisione. Dalla lite con Salah fino ad alcune incomprensibili scelte di campo: come mettere Szoboszlai terzino, o Joe Gomez come esterno di destra. Ma sotto la lente di ingrandimento ci sono anche i risultati al di sotto delle aspettative del Liverpool: i reds sono al 5 posto, fuori dalla FA Cup, dalla Carabao Cup e quasi dalla Champions League. Se Slot vorrà mantenere il posto, dovrà invertire la rotta. Da subito.

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Slot, la Premier del 2025 è un lontano ricordo — C'è stato un periodo in cui il Liverpool non faceva più parte delle big del calcio inglese. Non storicamente, ma per i risultati e i trofei: i reds sono tornati alla vittoria di una Premier solamente nell'era Klopp, dopo quasi 30 anni dall'ultima volta. Poi la Champions, i Community Shield e le FA Cup. Tutto per effetto della bravura tecnica dell'allenatore tedesco. Ma come tutte le ere, c'è un inizio ed inevitabilmente una fine. Gli strascichi del lavoro di Klopp si sono protratti fino all'anno scorso, dove Slotha dovuto solamente tirare i fili di un ingranaggio perfetto. Missione riuscita: Premier conquistata ed elogi a fine stagione. Poi la sliding door più dolorosa che ha riscritto la storia del club: la morte di Diogo Jota. Slot non ha mai usato quel dolore come capro espiatorio ma sicuramente ha inciso parecchio sulla testa dei giocatori: perdere un compagno, un amico, non è mai facile. Soprattutto quando ci vivi h24.

I risultati di questa stagione hanno evidenziato qualcosa di più: perdita di fiducia, di gioco e di unione. Il Liverpool è diventato un lontano parente da quello ammirato negli ultimi anni. E le situazioni createsi legate alle scelte di campo non hanno aiutato Slot a farsi ammirare. Su tutte la lite con Salah, rientrata solamente qualche tempo fa. Poi alcune scelte come quelle di mettere un talento come Szoboszlai in un ruolo non suo. Il quinto posto in Premier e le varie sconfitte fanno solo da contorno ad una situazione che sta andando verso una direzione: l'esonero di Slot. Si proseguirà con lui fino a fine stagione. Ma la strada sembra essersi delineata: il Liverpool cercherà un nuovo tecnico a cui affidare le redini della squadra. Queste potrebbero essere le ultime partite dell'olandese. E se non passa col Galatasaray, l'addio potrebbe esserci prima di quanto si pensi.

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