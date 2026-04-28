Il primo atto di una sfida che ha il sapore di una finale. Stasera al Parco dei Principi le due big si giocano una fetta di qualificazione alla finalissima di Budapest
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Una partita dal sapore di una finale. Ma alla fine solo una delle due volerà a Budapest a giocarsi la finalissima di Champions League. Questa sera al Parco dei Principi andrà in scena la sfida di andata tra PSG-Bayern Monaco, le due squadre date per candidate principali alla vittoria finale. La squadra di Luis Enrique tenta di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i bavaresi vanno alla ricerca di una finale che manca da sei anni. Ecco dove vedere il big match di questa sera.
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Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta TV e streaming LIVELa semifinale di Champions Psg-Bayern sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Fischio di inizio alle ore 21.
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Il momento delle due squadreDopo le durissime critiche per l'eccessivo turnover contro il Lione, costato la sconfitta in casa per 2-1, il PSG è tornato ad ingranare la marcia con le due vittorie di fila contro Nantes e Angers mettendo un'ipoteca al titolo di Francia grazie soprattutto ai passi falsi del Lens. In Champions League, i parigini arrivano alla loro terza semifinale consecutiva dopo aver eliminato Monaco, Chelsea e Liverpool al termine di partite dominate, in modo particolare contro le due londinesi.
The holders against the six-time winners 🤤#UCL pic.twitter.com/JLWWcaJSEE— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2026
Il Bayern Monaco arriva alla semifinale fresco di titolo della Bundesliga, il secondo consecutivo, e con la conquista della finale di Coppa di Germania, dove se la vedrà con il Bayer Leverkusen. Inoltre, nell'ultimo turno di campionato, la squadra di Kompany ha avuto la forza di ribaltare contro il Mainz l'iniziale svantaggio di 0-3 andando poi a vincere 4-3. Segno di una squadra che non muore mai e che è capace di tutto. Lo dimostra anche il cammino in Champions League dove in 12 partite i tedeschi hanno ottenuto 11 successi. Solo l'Arsenal (in campo domani contro l'Atletico Madrid) è riuscita a battere Kane e compagni.
Le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco
PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
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