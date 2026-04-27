Alla vigilia della semifinale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain si presenta con obiettivi di altissimo profilo e una fiducia sempre più consolidata nelle proprie qualità. Pur avendo affrontato una stagione partita senza una vera e propria preparazione estiva, la formazione guidata da Luis Enrique è ancora in piena corsa su più fronti, con la possibilità concreta di puntare al double tra campionato e competizione europea, mantenendo vive le ambizioni sia in Ligue 1 sia in Champions League.

Luis Enrique. (Foto di Alex Davidson/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Luis Enrique

"Affrontiamo una squadra fortissima, non sarà facile, dovremmo difenderci. Per vincere bisogna attaccare più che difendere e noi daremo l'anima davanti ai nostri tifosi per poi andare a Monaco e cercare di qualificarci per Budapest".

L'IMPORTANZA DELLA PARTITA - "A questo livello non esistono favoriti. Sarà un cinquanta e cinquanta, non manca però la fiducia. Meritiamo di essere qui. Non c'è nessuno meglio di noi, siamo Campioni D'Europa, ma non sottovalutiamo assolutamente il Bayern Monaco, può farci male quando meno te l'aspetti, ha i giocatori per farlo".

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IL PARERE SUI BAVARESI - "Il Bayern è una squadra estremamente solida, che ha fatto pochi passi falsi durante la stagione e una struttura collettiva ben definita. Dovrà farsi sentire il nostro stadio, dovrà essere il dodicesimo uomo. Ci aspettiamo una bolgia, l'atmosfera dovrà essere elettrica e spingerci dal primo minuto fino all'ultimo. Cosi possiamo giocarcela ancora di più perché ci da forza, non so quanti club hanno un tifo come il nostro, farà la differenza, ne sono convinto"

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