Il ds Max Eberl chiude le porte al Real Madrid per il trasferimento di Olise e mantiene il massimo riserbo sul futuro di Manuel Neuer in attesa della semifinale di DFB Pokal contro il Leverkusen.

Luigi Mereu 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 13:46)

Periodo di fuoco per il Bayern Monaco, che qualche giorno fa ha conquistato la seconda Bundesliga consecutiva e raggiunto la semifinale di Champions League eliminando il Real Madrid con due protagonisti dal futuro ancora incerto. Michael Olise ha sicuramente attirato l'attenzione di tutti i migliori club d'Europa, compreso il Real Madrid di Florentino Perez.

Con il Bayern Monaco il francese ha raccolto 99 presenze e 38 gol in tutte le competizioni, consacrato quest'anno con 49 presenze, 21 gol e 27 assist tra tutte le competizioni e con la stagione che non è ancora finita. Manuel Neuer invece ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e non ha ancora firmato nessun rinnovo con la società bavarese, con il rischio di vederlo lontano da Monaco a fine stagione dopo ben 594 presenze e 34 trofei.

Bayern Monaco, le dichiarazioni del ds Max Eberl sulle voci di mercato — Nella conferenza stampa di oggi, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali del direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl, che ha spiegato la situazione, chiarendo ogni dubbio, o quasi, tenendo alta la concentrazione in vista degli impegni futuri: "Non c'è nulla di pianificato al momento. La partita di domani è la cosa più importante", riferendosi alla semifinale di DFB Pokal contro il Leverkusen, per cui ha aggiunto: "Ho già vinto la coppa con il Lipsia in passato ed è un'esperienza incredibile, vogliamo riuscirci di nuovo e tutta la nostra attenzione è rivolta a questo obiettivo".

Ha poi parlato di Manuel Neuer, alimentando i dubbi riguardo il suo futuro: "Per quanto riguarda Manu, annunceremo qualcosa quando sarà il momento". Ha infine concluso parlando dell'interesse da parte dei Top Club europei per Olise chiudendo ogni porta possibile e spegnendo, almeno per ora, le speranze dei Blancosdi portarlo a Madrid la prossima estate: "Tutto ciò che accade intorno a noi ci scivola addosso. Tuttavia, siamo molto contenti che la gente parli di lui in termini così positivi".

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Le parole di Max Eberl confermano la linea del club, ovvero priorità assoluta alla semifinale di Coppa contro il Leverkusen e totale chiusura alle sirene di mercato per Olise. Il futuro di Neuer resta ancora un mistero, con le notizie che arriveranno sicuramente in un momento di maggiore tranquillità per il Bayern Monaco.