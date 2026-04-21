Tra le tante voci di calciomercato che stanno circolando figura anche quella che riguarda il possibile trasferimento di Rafael Leão al Barcellona. Il giocatore che veste la maglia del Milan dalla stagione 2019/2020, infatti, potrebbe salutare l'Italia e la Serie A al termine di questa stagione ed una delle destinazione potrebbe essere proprio la squadra catalana che milita nella Liga Spagnola. Il portoghese, che molto probabilmente riceverà la chiamata dalla Nazionale Portoghese per disputare il Mondiale, piace al presidente del BarçaJoan Laporta.
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Calciomercato: Leão andrà al Barcellona? Ecco il punto della situazione
L'attaccante potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato ed il club spagnolo sembra aver mostrato interesse
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