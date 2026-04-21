derbyderbyderby calciomercato Calciomercato: Leão andrà al Barcellona? Ecco il punto della situazione

Calciomercato

Calciomercato: Leão andrà al Barcellona? Ecco il punto della situazione

Calciomercato: Leão andrà al Barcellona? Ecco il punto della situazione - immagine 1
L'attaccante potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato ed il club spagnolo sembra aver mostrato interesse
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra le tante voci di calciomercato che stanno circolando figura anche quella che riguarda il possibile trasferimento di Rafael Leão al Barcellona. Il giocatore che veste la maglia del Milan dalla stagione 2019/2020, infatti, potrebbe salutare l'Italia e la Serie A al termine di questa stagione ed una delle destinazione potrebbe essere proprio la squadra catalana che milita nella Liga Spagnola. Il portoghese, che molto probabilmente riceverà la chiamata dalla Nazionale Portoghese per disputare il Mondiale, piace al presidente del BarçaJoan Laporta.

PER MAGGIORI DETTAGLI SU QUESTA VOCE DI CALCIOMERCATO, CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL

Leggi anche
Calciomercato: Tchouameni obiettivo del Manchester United per la prossima stagione
Milan, sfuma l’idea Lewandowski? Il Barcellona ha un piano per trattenerlo un’altra...

© RIPRODUZIONE RISERVATA