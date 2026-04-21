Il futuro di Robert Lewandowski è in bilico: come sottolinea Sky Sports DE, però, non è da escludere una permanenza in terra catalana

Federico Iezzi Collaboratore 21 aprile - 09:41

Ci si avvicina alla fine della stagione e si inizia a parlare di calciomercato. Un nome caldo, anche per due squadre italiane (Milan e Juventus) è quello di Robert Lewandoski. Il centravanti polacco, in forza al Barcellona, potrebbe lasciare la squadra. La situazione, però, si sta complicando: perché il presidente del Barca, Laporta, vorrebbe tenerlo.

Joan Laporta vuole tenere Lewandoski al Barcellona — La questione Lewandoski va chiarita e va chiarita in fretta. L'attaccante polacco ex Bayern Monaco è al Barcellonadal 2022 ed è, ovviamente, uno degli uomini di punta della rosa di Hansi Flick. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2026 e il calciatore è molto desiderato sul mercato, anche da club di Serie A come Milane Juventus. Ha già ricevuto offerte dai Chicago Fire in MLS, un biennale con ruolo da titolare fisso e stipendio da top player, e in Arabia Saudita.

Joan Laporta, però, lo vuole tenere in squadra. Il presidente della società blaugrana sa bene che il contratto scade a breve e ha proposto un rinnovo a fino al 2027, stando alle ultime notizie riportate da Sky Sports DE. In cambio, però, Lewa dovrebbe abbassarsi lo stipendio del 50%. Al momento prende circa 26-32 milioni di euro e se rinnovasse ne percepirebbe circa 13. La società è in costante contatto con l'agente del polacco, Pini Zahavi, ma al momento il giocatore non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione.

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Milan e Juventus rimangono alla finestra — Le due italiane più interessate all'attaccante, nel frattempo, sono spettatrici ma pronte ad entrare in gioco. Il Diavolo e la Vecchia Signora sono attratte dal classe 1988 perché ancora in grado di competere ad alti livelli e dalla possibilità di prenderlo a parametro zero. Il problema, ovviamente, è l'ingaggio decisamente elevato, che frena le squadre di Serie A.

La società di Via Aldo Rossi, in particolare, starebbe già pensando a delle alternative. I nomi caldi, al momento, sono quelli di Sorloth dell'Atletico Madrid, Nicolas Jackson del Bayern Monaco e Vlahovicdi cui già si parlava la scorsa estate, dato che Allegri lo conosce bene.