Nonostante un campionato da portare a casa, la società blaugrana pensa già al futuro: piace l'esterno portoghese dei rossoneri

Vincenzo Di Chio 20 aprile - 20:13

Il finale di stagione del Barcellona si sta giocando ancora sul campo, con il titolo della Liga che è sempre più vicino. Ma, dalle parti della dirigenza blaugrana l'attenzione è proiettata già al futuro e al mercato.

Secondo quanto riportato sul suo canale youtube, Mattia Moretto, ha parlato delle possibili voci che vedono la squadra di Laporta molto interessata alla situazione di Rafael Leao. L'obiettivo è quello di rinforzare il reparto offensivo e il portoghese potrebbe essere la scelta giusta.

La situazione complicata di Leao al Milan — La situazione di Rafael Leao al Milan è tutt'altro che semplice: il portoghese sta vivendo una stagione altalenante caratterizzata da problemi fisici, un utilizzo differente rispetto al suo ruolo reale e i fischi dei tifosi che vorrebbero un maggior supporto da parte del giocatore. Il suo impatto appare molto volte discontinuo, nonostante un assist decisivo nell'ultima giornata di Serie A per Rabiot, che ha sancito la vittoria del Milan. Queste problematiche hanno generato un clima meno sereno attorno al suo nome.

Parallelamente, resta aperta la questione rinnovo di contratto: l'accordo attuale è valido fino al 2028, ma nei mesi scorsi si era parlato anche di un prolungamento. Tema che al momento resta in stand-by. Secondo Matteo Moretto, la squadra rossonera sta valutando tutte le opzioni possibili, compresa quella di una cessione del portoghese. L'idea sarebbe quella di considerare offerte che siano superiori ai 50 milioni di euro.

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L'interessamento del Barcellona — Sul fronte internazionale, una delle società che sta monitorando la situazione di Leao è il Barcellona. Nonostante il Club sia ancora impegnato nella lotta scudetto, la pianificazione futura è già iniziata. Il nome del portoghese è stato nuovamente proposto all'attenzione della dirigenza catalana, anche se al momento non esiste una vera e propria offerta ufficiale.

Dal lato giocatore, filtra comunque una certa apertura verso un'esperienza in Spagna. Nonostante ciò, la situazione resta alle fase iniziali: non ci sono nè negozazioni nè approcci ufficiali, ma soltanto un forte interesse che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. Il futuro dell'esterno sinistro resta uno dei temi più caldi e delicati in casa Milan.

Il Barcellona dovrebbe fare i conti anche sulla profondità della rosa: il fututo di Rasfhord è ancora tutto da scrivere in quanto le pretese dell'inglese sono troppe alte. Vedremo se la dirigenza vorrà ancora puntare sul numero dieci dei rossoneri o rimanere con questi giocatori.