Dalla meravigliosa rete in rovesciata alla presa in giro da parte di un Zirkzee fuori rosa: cos'è successo nell'ultimo anno della promettente ala argentina?

Pietro Rusconi Redattore 20 aprile - 15:45

Eppure c'è stato un momento in cui non si poteva giocare a calcio senza Alejandro Garnacho. L'ala ispano-argentina (nato a Madrid) continuava a stupire i tifosi del Manchester United, che in lui vedevano i riflessi di un certo numero 7 portoghese. Dopo aver giocato nelle giovanili madrilene del Getafe e dell'Atletico Madrid, il 2004 aveva scelto per un cambio radicale di vita. Così nel 2020, la prodigiosa ala si trasferisce nel settore dei giovani talenti red devils, mettendoci poco meno di due anni per fare l'esordio in prima squadra.

Con Erik Ten Hag, Alejandro Garnacho ha acquisito sempre più spazio, generato proprio dall'addio saudita di Cristiano Ronaldo. È la stagione 2022-23 e il tecnico olandese caccia il re portoghese in favore di uno svecchiamento generale del club, modus operandi che ha ereditato dalla sua esperienza all'Ajax. Il settore giovanile diventa così un serbatoio da cui pescare per sostituire gli addii di Pogba, Cavani, Mata, Matic e CR7. Il numero 49 conclude la sua prima stagione in pianta stabile col club registrando 5 reti in 34 presenze. Durante le due stagioni successive il suo talento sboccia definitivamente (sempre in doppia cifra stagionale) e nonostante alcuni difetti in rifinitura, diventa titolare dello United. Goal in rovesciata, doppiette a gogo e una rete decisiva in finale di FA Cup nel derby contro il City.

L'esultanza alla Cristiano Ronaldo esalta tifosi e dirigenza, che arriva a rifiutare ingenti somme da parte di un Napoli alla ricerca del post Kvara. Valutazioni astronomiche da oltre 70 milioni e entourage che richiede 5 milioni di euro a stagione. Nessuno ha il coraggio e le disponibilità di investire queste cifre. Così, l'argentino che arriva anche ad esordire nella scaloneta, conclude la stagione a Manchester per poi passare in estate ai rivali del Chelsea, non rientrando nel progetto tecnico di Amorim e attirando l'odio da parte dei propri tifosi.

Cosa non sta funzionando per Alejandro Garnacho —

I londinesi acquistano l'ala nel turbinio pazzo del loro calciomercato frenetico. La cifra è minore di quella richiesta in inverno: 46,2 milioni di euro e 11,5 di bonus. Tuttavia, l'enorme rosa dei blues, loro discontinuità tattica e l'addio di Enzo Maresca hanno limitato fortemente le prestazioni del giocatore. 8 gol e 4 assist stagionali sono un bottino discreto considerando il contesto, ma sono numeri ancora poco incisivi per l'ala dalle grandi potenzialità.

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Recentemente, solo l'infortunio di Estevao sembra avergli aperto le porte della titolarità con Rosenior, tecnico con cui sta avendo poco feeling. Il match contro la sua ex squadra ha confermato il pessimo periodo di forma individuale e collettivo. La sconfitta per 1-0 è stata accompagnata anche da sfottò da parte dei giocatori dei red devils ai danni proprio dell'ala blues. Sotto un contenuto social di Shaw che ritraeva un duello fra i due, sono fioccati commenti provocatori di Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee e Ayden Heaven. Per Alejandro Garnacho sembra essere finito il tempo al Chelsea, diventando una ghiotta opportunità per club della Liga e della Serie A.