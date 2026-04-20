Un altro gol per Cristiano Ronaldo con il suo Al Nassr. Pizzicato dai tifosi dell'Al Wasl, sconfitto poi 0-4, che invocavano il nome di Messi; CR7 ha risposto con le tre dita, a ricordare il pesante punteggio maturato.

Francesco Lovino Redattore 20 aprile - 12:12

Quarto di finale affrontato in scioltezza dall'Al Nassr, autore di 4 reti nel confronto disputato con l'Al Wasl. Stiamo parlando della seconda competizione asiatica per importanza a livello di club, la AFC Champions League 2. In campo, come di consueto, Cristiano Ronaldo si prende i riflettori, con la sua rete che ha indirizzato il match e aperto le marcature. Eppure, al di là del gol, a far "discutere" è stato un suo gesto verso alcuni tifosi che lo hanno stuzzicato.

Al Nassr, Ronaldo ancora a segno — Una gara statisticamente a senso unico quella tra Al Nassr e Al Wasl. Solo per citare alcuni dati statistici, a conferma di ciò vanno considerate le 17 conclusioni totali dei gialloblù, di cui 8 nello specchio della porta. 5 le grandi occasioni create e 7 calci d'angolo battuti, oltre a un 62% schiacciante di possesso palla. Il tutto ha prodotto 2.93 xG. Impietoso, dunque, il confronto con i padroni di casa.

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L'Al Wasl milita nella prima serie del calcio emiratino. Attualmente è quarto in classifica, in cerca di piazzamenti migliori. La sua difesa, intanto, ha dovuto fare i conti in Champions con Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha aggiornato un'altra volta il computo delle reti stagionali che diventano 26, considerando tutte le competizioni. Il classe 1985 ha sbloccato la partita al minuto numero 11 sull'assist di Boushal. Da quel momento è stato un monologo dell'Al Nassr.

CR7 stuzzicato dai tifosi — Quando il punteggio era fermo sullo 0-3, i tifosi dell'Al Wasl hanno cominciato a intonare cori per esaltare lo storico rivale di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Non è certo la prima volta che accade, e la risposta di CR7 non si è fatta attendere. Molti video in rete lo inquadrano mentre mima con le dita della mano destra il numero tre, utile a sottolineare ai tifosi come ormai la pratica fosse stata già archiviata.

Il coro, dunque, non lo ha minimamente scalfito e, anzi, ha messo in risalto la lucidità del fuoriclasse portoghese. Ora è, quindi, in semifinale della competizione e punta a trionfare, sollevando finalmente il primo trofeo in terra araba. Da quando è all'Al Nassr, infatti, sebbene abbia realizzato oltre un centinaio di gol, non ha ancora mai vinto. In campionato, per il momento, Cristiano Ronaldo e i suoi compagni hanno staccato l'Al Hilal di 8 punti, avendo una gara giocata in più.