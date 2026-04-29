Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna spicca, in maniera particolare, quella che metterà di fronte l'Atletico Madrid e l'Arsenal. Queste due grandi squadre, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata della semifinale di Champions League. L'incontro comincerà alle ore 21:00 e si disputerà presso il Riyadh Air Metropolitano. Tra l'altro, le due squadre hanno già giocato contro in quest'edizione della competizione europea: terza giornata della league phase, poker dei Gunners a Londra. attesa del fischio d'inizio da parte del direttore di gara, vediamo insieme il percorso europeo dei due club ed anche le statistiche che riguardano i gol segnati e subiti.

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Statistiche e percorso europeo dell'Atletico Madrid in vista della sfida contro l'Arsenal

L'Atlético Madrid che ha come allenatore l'argentinoha iniziato il suo cammino in Europa perdendoad Anfield contro ilmentre nel match seguente ha battuto l'con una manita. Poi ha perso la già menzionata gara contro l'Arsenal subendo quattro gol e, dopo questa sconfitta, ha ottenuto tre vittorie di fila contro(3-1),(2-1) e(2-3). Nelle ultime due giornate della league phase, però, i Colchoneros hanno pareggiatoin casa dele persotra le mura amiche del Metropolitano contro il

Madrid, Spagna - 14 aprile 2026: Ademola Lookman dell'Atlético Madrid esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atlético Madrid e Barcelona al Riyadh Air Metropolitano. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Passando alla fase ad eliminazione diretta, invece, l'Atlético ha affrontato ai Play-off il Club Bruges, contro cui ha pareggiato 3-3 all'andata e vinto 4-1 al ritorno andando, così, agli ottavi. In seguito ha affrontato il Tottenham, squadra che ha battuto 5-2 al Metropolitano per poi perdere 3-2 la gara di ritorno disputata a Londra. Nello scorso turno di coppa ha avuto luogo il derby spagnolo contro il Barcellona. L'Atlético ha vinto 0-2 al Camp Nou e, nonostante la sconfitta per 1-2 al ritorno, ha staccato il pass per la semifinale. In totale, quindi, la squadra spagnola ha segnato 34 reti ma, allo stesso tempo, ne ha subite ben 26. Ciò fa capire che, nonostante la potenza offensiva, ci sono dei problemi in difesa.

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Dati e cammino in Champions League dei Gunners

L'Arsenal allenato dallo spagnolo, dal canto suo, nella league phase ha vinto tutte le otto partite. Oltre alla già menzionata vittoria contro l'Atlético, la squadra di Londra ha battutosia l'in trasferta e poi l'in casa. In seguito ha vintoin Repubblica Ceca contro loe poiil big match contro il. Negli ultimi tre turni della prima fase della competizione, i londinesi hanno battuto: Club Bruges (0-3); l'Inter a San Siro (1-3); i kazaki delpertra le mura amiche dell'Emirates Stadium.

Londra, Inghilterra - 15 aprile 2026: Declan Rice dell'Arsenal osserva durante il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Sporting Clube de Portugal all'Arsenal Stadium. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Nella fase ad eliminazione diretta, invece, la squadra di Arteta ha affrontato agli ottavi di finale il Bayer Leverkusen. Dopo l'1-1 dell'andata disputata alla BayArena, i Gunners hanno vinto 2-0 il match di ritorno andando, così, ai quarti. Dopo i tedeschi, l'Arsenal ha giocato contro lo Sporting Lisbona, squadra battuta 0-1 in Portogallo grazie alla rete di Kai Havertz al minuto 91 e, grazie allo 0-0 di Londra, ha ottenuto il posto in semifinale. Fino a questo momento, quindi, il club della capitale inglese ha realizzato 27 gol subendone soltanto cinque. Questa statistica, quindi, dimostra le ottime qualità offensive e difensive dei Gunners.

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