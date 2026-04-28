Nico Gonzalez sta vivendo una stagione altalenante con l'Atletico Madrid. L'attaccante argentino, arrivato in prestito con aspettative altissime dalla Juventus, ha mostrato il suo vero valore solo a tratti. Tra prestazioni mediocri e problemi fisici, che hanno sempre caratterizzato la sua carriera, il suo percorso si è complicato ulteriormente proprio nel momento in cui il club avrebbe dovuto riscattarlo definitivamente.

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SEVILLE, SPAGNA - APRILE 18: Nico Gonzalez dell' Atletico de Madrid in azione durante la finale di Copa del Rey Final nel match tra Atletico de Madrid e Real Sociedad all' Estadio de La Cartuja il 18 Aprile, 2026 in Seville, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Ennesimo problema fisico e addio all'obbligo di riscatto

La situazione disi è ulteriormente complicata a causa dell'ennesimo problema fisico rimediato dall'argentino. Questo nuovo stop, rimediato in allenamento alla vigilia della sfida di Champions League , costringerà il numero 23 a uno stop di

Il tutto ha un impatto diretto anche sul suo futuro contrattuale. L'ex Fiorentina, infatti, non riuscirà a raggiungere il numero minimo di presenze necessario per attivare l'obbligo di riscatto da parte dei Rojiblancos. Il club spagnolo dunque, non sarà tenuto a esercitare l'acquisto definitivo del calciatore, facendo così saltare l'accordo con la Juventus. Un futuro nuovamente tutto da scrivere sia per il giocatore che per le due società coinvolte.

🚨🇦🇷 Atlético Madrid will not activate the obligation to buy clause for Nico González from Juventus.



Nico will be out for at least 3 weeks with an injury and so minimum games for obligation won’t be triggered. ⚠️❌



👀 Understand Atleti remain in talks with Juve to reduce price… pic.twitter.com/IJ8Z4OsY9M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

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La situazione di Nico Gonzalez resta in bilico

Nonostante il mancato riscatto quasi sicuro, i rapporti trasono ottimi. Le due società stanno continuando a dialogare cercando di trovare la giusta soluzione che permetterebbe di far felici entrambi i Club.

La richiesta della Juve, però, al momento non cambia: il club bianconero valuta l'esterno 32 milioni di euro, cifra concordata al momento della cessione in prestito dell'argentino. Da capire se, nello scacchiere di Luciano Spalletti, Nico Gonzalez può ricoprire un ruolo determinante, magari in un sistema di gioco più offensivo.

Per ora l'infortunio ha rallentato ogni discorso legato al suo futuro. Il destino del classe 1998 resta ancora in bilico e le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive.

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