Alla vigilia della semifinale di Champions League tra Atlético Madrid e Arsenal, Martin Odegaard, capitano e faro della mediana dei Gunners, si prepara alla partita dell'anno. Questa sera al Wanda Metropolitano di Madrid la squadra di Mikel Arteta sarà di scena contro il Colchoneros di Diego Simeone. Nei pub del Nord di Londra i tifosi assisteranno al match che potrebbe davvero decidere la stagione dell'Arsenal.

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Martin Odegaard e il sogno nel cassetto

Martin Ødegaard, centrocampista e capitano dell'Arsenal - Ph Getty Images

Nella conferenza stampa di rito Martin Odegaard racconta come la sfida di questa sera contro l'Atlético Madrid sia crocevia fondamentale dell'annata del club londinese: "È la parte migliore dell’anno. Tutti siamo motivati e consapevoli di ciò che ci giochiamo. È una grande opportunità e dobbiamo anche saperci godere il momento. Siamo più forti dell'anno scorso e abbiamo imparato dagli errori. È stato frustrante restare in panchina.

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L'Atlético Madrid di Simeone

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e FC Barcelona allo stadio Riyadh Air Metropolitano il 4 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Amo giocare e stare in campo, ma ho cercato comunque di aiutare la squadra da ogni posizione. Ora sono contento di essere tornato e di poter dare il mio contributo. Come si può non godersi questo scenario? Giochiamo nel campionato più competitivo al mondo, siamo primi in Premier e in semifinale di Champions. È qualcosa che sognavo da bambino".

Odegaard parla anche degli avversari: "Le lezioni del passato restano, fino a quando non vinci. Ma dobbiamo vivere il presente, siamo in una posizione incredibile e dobbiamo restare concentrati partita dopo partita. Loro sono molto competitivi, con uno stadio e un pubblico fortissimi. Sarà una grande battaglia. Simeone ha costruito una squadra sempre ambiziosa e difficile da affrontare".

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