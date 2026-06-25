Il ct fissa l'obiettivo del Marocco dopo il passaggio ai sedicesimi dei Mondiali 2026: "Dobbiamo puntare a vincere la Coppa del Mondo"
Il Mondiale che ci piace! Due tifosi di Marocco e Scozia si cambiano la maglia a fine partita
Il Marocco sogna in grande. Dopo aver conquistato la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale 2026, grazie anche al successo di stanotte contro l'Haiti per 4-2, il ct della nazionale marocchina, Mohamed Ouahbi, ha deciso di rilanciare le ambizioni della squadra dichiarando ai media di puntare ad alzare la Coppa del Mondo.
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Le parole di Mohamed OuahbiIntervistato in zona mista subito dopo la vittoria per 4-2 sull'Haiti, Mohamed Ouahbi ha dichiarato: "Siamo entrati in un'altra dimensione (nel senso di aver fatto passi in avanti, ndr), i calciatori credono in se stessi e gli avversari rispettano il Marocco. Dobbiamo crederci, dobbiamo puntare al titolo mondiale. Come raggiungeremo questo obiettivo? Dando il 200% in ogni partita e preparandoci al meglio per ogni match".
Continuando, il commissario tecnico della nazionale marocchina ha parlato della partita contro la nazionale haitiana: "Abbiamo registrato ottime statistiche, abbiamo dominato il possesso palla, loro sono riusciti a tirare solo due volte, e questo ha portato a due gol loro. È stata una partita di transizione, loro non avevano nulla da perdere, hanno giocato con lanci lunghi, noi abbiamo fatto le cose per bene, dovevamo solo gestire meglio le transizioni. Non ho rimproverato nessuno perché sentivo che il mio gruppo era impegnato e unito. Brahim Diaz? È un ottimo giocatore, ci darà molto".
Il futuro del cammino del MaroccoCon il successo sull'Haiti, la nazionale marocchina si qualifica ufficialmente ai sedicesimi del Mondiale 2026, piazzandosi al secondo posto del Gruppo C, a pari punti (7) col Brasile di Ancelotti ma con differenza reti a favore della Seleçao.
🍿🇲🇦 Three games, three goals at the 2026 World Cup for Ismael Saibari.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
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Ciò significa che i Leoni dell'Atlante, giocheranno il loro sedicesimo a Monterrey (il prossimo 30 giugno) contro la prima classificata del Gruppo F che, inevitabilmente, sarà una tra Olanda, Giappone e Svezia.
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