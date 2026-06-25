Il Marocco sogna in grande. Dopo aver conquistato la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale 2026, grazie anche al successo di stanotte contro l'Haiti per 4-2, il ct della nazionale marocchina, Mohamed Ouahbi, ha deciso di rilanciare le ambizioni della squadra dichiarando ai media di puntare ad alzare la Coppa del Mondo.

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Le parole di Mohamed Ouahbi

Intervistato in zona mista subito dopo la vittoria per 4-2 sull'Haiti,ha dichiarato: "Siamo entrati in un'altra dimensione (nel senso di aver fatto passi in avanti, ndr), i calciatori credono in se stessi e gli avversari rispettano il. Dobbiamo crederci, dobbiamo puntare al titolo mondiale. Come raggiungeremo questo obiettivo? Dando il 200% in ogni partita e preparandoci al meglio per ogni match".

LENS, FRANCIA - 31 MARZO: Bilal El Khannouss del Marocco festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Achraf Hakimi durante l'amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Continuando, il commissario tecnico della nazionale marocchina ha parlato della partita contro la nazionale haitiana: "Abbiamo registrato ottime statistiche, abbiamo dominato il possesso palla, loro sono riusciti a tirare solo due volte, e questo ha portato a due gol loro. È stata una partita di transizione, loro non avevano nulla da perdere, hanno giocato con lanci lunghi, noi abbiamo fatto le cose per bene, dovevamo solo gestire meglio le transizioni. Non ho rimproverato nessuno perché sentivo che il mio gruppo era impegnato e unito. Brahim Diaz? È un ottimo giocatore, ci darà molto".

Il futuro del cammino del Marocco

🍿🇲🇦 Three games, three goals at the 2026 World Cup for Ismael Saibari.



⚽️ vs Brazil

⚽️ vs Scotland

⚽️ vs Haiti



Insane impact… and ready to join Bayern. 🔜 pic.twitter.com/E3u8MzPssM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Con il successo sull'Haiti, la nazionale marocchina si qualifica ufficialmente ai sedicesimi delpiazzandosi al secondo posto del Gruppo C, a pari punti (7) coldi Ancelotti ma con differenza reti a favore della

Ciò significa che i Leoni dell'Atlante, giocheranno il loro sedicesimo a Monterrey (il prossimo 30 giugno) contro la prima classificata del Gruppo F che, inevitabilmente, sarà una tra Olanda, Giappone e Svezia.

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