Questa sera ci sarà il sedicesimo di finale che vedrà contrapposte Sudafrica e Canada, il primo dopo aver introdotto il nuovo formato a 48 squadre. I gironi hanno senza dubbio fatto divertire, con non poche sorprese come il passaggio del turno di Capo Verde e soprattutto con record battuti ogni giorno con i migliori giocatori del mondo che stanno continuamente confermando di essere i più forti dominando le classifiche. Inoltre stiamo assistendo a un Lionel Messi da urlo, che non sembra aver appena compiuto 39 anni e che ha battuto l'ennesimo record personale, arrivando a segnare in 7 partite consecutive tra il 2022 e oggi, diventando il primo nella storia a riuscirci.

Le parole di Infantino

Gianni Infantino tramite i suoi canali social ha lanciato delle dichiarazioni che sono destinate a far discutere l'intero panorama calcistico, definendo l'edizione attuale. Le dichiarazioni del massimo dirigente del calcio mondiale si inseriscono in una precisa e ambiziosa strategia commerciale e politica volta a trasformare il torneo co-organizzato da, nonostante tutti gli evidenti problemi sotto ogni aspetto.

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto, in occasione di un vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra a Gaza il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, Egitto. Il presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene presentato come un vertice internazionale sulla pace, a seguito dell'avvio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Ecco il presidente che mostra il suo entusiasmo per la Fase a gironi appena conclusa: "Che fase a gironi incredibile! 48 nazioni, tra cui quattro squadre al debutto, hanno scritto la storia sul palcoscenico mondiale davanti a oltre 4,6 milioni di tifosi; che hanno riempito gli stadi di 16 città ospitanti, rendendo già questa edizione la Coppa del Mondo FIFA più seguita dal vivo di sempre".

Infine ha commentato i record battuti, elogiando due leggende del calcio come Cristiano Ronaldo e Leo Messi: "Sono stati battuti numerosi record grazie a campioni del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tra gli altri, mentre nuovi eroi sono emersi da tantissime nazioni diverse. Un numero record di gol ha regalato grandi emozioni ai nostri incredibili tifosi, mentre continuiamo a mostrare il potere unificante del calcio. Questa è la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ed è lo spettacolo più grande del pianeta!".