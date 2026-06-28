Il presidente della FIFA Infantino ha dichiarato che il Mondiale in corso è quello più seguito di sempre dal vivo nella storia, ringraziando tifosi e giocatori.
Capo Verde si qualifica ai sedicesimi, nel Paese esplode la festa
Questa sera ci sarà il sedicesimo di finale che vedrà contrapposte Sudafrica e Canada, il primo dopo aver introdotto il nuovo formato a 48 squadre. I gironi hanno senza dubbio fatto divertire, con non poche sorprese come il passaggio del turno di Capo Verde e soprattutto con record battuti ogni giorno con i migliori giocatori del mondo che stanno continuamente confermando di essere i più forti dominando le classifiche. Inoltre stiamo assistendo a un Lionel Messi da urlo, che non sembra aver appena compiuto 39 anni e che ha battuto l'ennesimo record personale, arrivando a segnare in 7 partite consecutive tra il 2022 e oggi, diventando il primo nella storia a riuscirci.
Le parole di InfantinoGianni Infantino tramite i suoi canali social ha lanciato delle dichiarazioni che sono destinate a far discutere l'intero panorama calcistico, definendo l'edizione attuale come quella più seguita dal vivo di sempre. Le dichiarazioni del massimo dirigente del calcio mondiale si inseriscono in una precisa e ambiziosa strategia commerciale e politica volta a trasformare il torneo co-organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico in un evento senza precedenti storici, nonostante tutti gli evidenti problemi sotto ogni aspetto.
Ecco il presidente che mostra il suo entusiasmo per la Fase a gironi appena conclusa: "Che fase a gironi incredibile! 48 nazioni, tra cui quattro squadre al debutto, hanno scritto la storia sul palcoscenico mondiale davanti a oltre 4,6 milioni di tifosi; che hanno riempito gli stadi di 16 città ospitanti, rendendo già questa edizione la Coppa del Mondo FIFA più seguita dal vivo di sempre".
Infine ha commentato i record battuti, elogiando due leggende del calcio come Cristiano Ronaldo e Leo Messi: "Sono stati battuti numerosi record grazie a campioni del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tra gli altri, mentre nuovi eroi sono emersi da tantissime nazioni diverse. Un numero record di gol ha regalato grandi emozioni ai nostri incredibili tifosi, mentre continuiamo a mostrare il potere unificante del calcio. Questa è la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ed è lo spettacolo più grande del pianeta!".
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