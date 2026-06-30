L'unico match dei sedicesimi tra squadre del continente americano è quello tra Messico ed Ecuador. La gara è in programma nella notte tra martedì 30 giugno e lunedì 1 luglio alle ore 03:00 allo stadio Azteca. La vincente della sfida affronterà agli ottavi quella tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Messico-Ecuador.

I precedenti tra le due squadre

Messico ed Ecuador si sono incontratenella storia tra gare ufficiali ed amichevoli. Il bilancio è nettamente favorevole alla squadra centroamericana, che ha vinto in 14 occasioni. Seguono 7 pareggi e solo 4 successi dei sudamericani. Anche ilè favorevole ai primi, i quali hanno realizzato 39 reti rispetto alle 26 degli avversari. La classifica marcatori della sfida è guidata da tre giocatori a quota 3: i messicani Omar Bravo e Jared Borgetti, e l'ecuadoregno Augustin Delgado.

MIYAGI - JUNE 9: Jared Borgetti del Messico esulta dopo aver segnato il primo gol durante la partita del Gruppo G della FIFA World Cup 2002 tra Messico ed Ecuador allo stadio Miyagi a Miyagi, Giappone, il 9 giugno 2002. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Per quanto riguarda i Mondiali, questa è la seconda volta che le due squadre si incontrano. La prima fu a Giappone/Corea del Sud 2002, nel Gruppo G che comprendeva anche l'Italia. In quell'occasione la sfida terminò 2-1 per i messicani grazie ai gol di Borgetti e Torrado in risposta alla rete di Delgado. Il risultato garantì matematicamente l'accesso agli ottavi per il Messico e l'eliminazione per l'Ecuador.

Le probabili formazioni

: Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Romo, Lira; Alvarado, Jimenez, Quiñones.: Javier Aguirre.

ECUADOR (3-4-2-1): Galindez; Ordoñez, Pacho, Hincapié; Preciado, M. Caicedo, Franco, Estupiñan; Yeboah, Plata; Enner Valencia. Ct: Sebastian Beccacece.

Messico-Ecuador, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la squadra di casa parte favorita, ma non nettamente. Ilviene dato a 2.25, il pareggio tra il 2.85 e il 3, e il successo dell'Ecuador tra il 3.70 e il 4. La Tricolor ha chiuso il proprio girone al primo posto a punteggio pieno, battendo Sudafrica (2-0), Corea del Sud (1-0) e Cechia (3-0). Tra i migliori fino a questo momento c'è l'esterno d'attacco Quiñones, autore di due gol. Molto bene anche dal punto di vista difensivo, considerate le 0 reti subite.

L'Ecuador ha invece chiuso il Gruppo E al terzo posto, ma grazie ai 4 punti è riuscito a passare tra le migliori nella sua posizione. Dopo la sconfitta per 1-0 con la Costa d'Avorio e il pareggio per 0-0 con Curaçao sembrava spacciato, ma la vittoria inaspettata con la Germania per 2-1 all'ultima giornata è valsa i sedicesimi. Il pronostico del risultato esatto di Messico-Ecuador è 2-0.