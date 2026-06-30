I sedicesimi del Mondiale 2026 mettono di fronte Messico ed Ecuador, due nazionali che hanno conquistato la qualificazione seguendo percorsi molto diversi. I padroni di casa si presentano all'appuntamento forti di un cammino perfetto nella fase a gironi, mentre gli ecuadoregni hanno strappato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie a una prestigiosa vittoria nell'ultima giornata.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

In palio c'è un posto negli ottavi di finale e la possibilità di affrontare la vincente della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo.

Dove vedere Messico-Ecuador in diretta TV e streaming ufficiale

Messico-Ecuador sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Messico-Ecuador Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Qui Messico

Qui Ecuador

Le probabili formazioni di Messico-Ecuador

Ilè una delle tre squadre ad aver chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, insieme a. La formazione guidata daha dominato il proprio raggruppamento superando, segnando sei reti senza subirne alcuna. Gli Aztechi hanno mostrato grande equilibrio tra fase difensiva e qualità offensiva, confermandosi una delle squadre più solide viste finora nel torneo. Adesso, però, inizia un'altra competizione, nella quale ogni errore può risultare decisivo.L'ha conquistato la qualificazione all'ultima giornata grazie al prestigioso successo contro la, risultato che gli ha permesso di chiudere al terzo posto del girone e rientrare tra le migliori terze. La squadra allenata daaveva iniziato il proprio percorso con una sconfitta contro lae un pareggio contro, prima dell'impresa che ha cambiato il destino del torneo. Guidati dall'esperienza die dalla qualità di, gli ecuadoregni arrivano alla fase a eliminazione diretta con entusiasmo e senza particolari pressioni.Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira; Fidalgo, Brian Gutierrez; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones.Aguirre.

Ecuador (4-4-2): Galindez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Enner Valencia. Ct: Beccacece.

Cosa aspettarsi dal match

Ilparte con i favori del pronostico grazie al percorso impeccabile nella fase a gironi e al vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. L', però, ha già dimostrato di poter sorprendere avversari di altissimo livello e proverà a ripetersi facendo leva su intensità e organizzazione. Ci si aspetta una partita equilibrata, con i messicani chiamati a gestire il possesso e a sfruttare la qualità dei propri uomini offensivi, mentre gli ecuadoregni cercheranno di colpire in ripartenza e mantenere alta l'intensità.

Se il Messico confermerà la solidità mostrata finora, avrà ottime possibilità di conquistare la qualificazione, ma l'Ecuador ha tutte le carte in regola per rendere la sfida molto più aperta di quanto dica il pronostico.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MESSICO-ECUADOR CLICCA SU BET365.

MESSICO-ECUADOR SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA SFIDA

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE MESSICO-ECUADOR IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH MESSICO-ECUADOR SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI MESSICO-ECUADOR, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE.