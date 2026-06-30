La prima eliminazione cocente del Mondiale made in USA, Messico e Canada è toccata alla Germania. La Mannschaft ha perso ai tiri di rigore contro il Paraguay, abbandonando il sogno Coppa del Mondo, ancora una volta, prima del previsto. Il capitano Joshua Kimmich ha fatto autocritica ma ha, altresì, peccato di arroganza.

Crisi senza fine

Dal Mondiale vinto in, la Germania ha collezionato delusioni e cocenti eliminazioni in tutti i tornei disputati. Ha subito gol in tutte le partite della Coppa del Mondo dalla gara d'esordio contro il2018. L'ultimo clean sheet risale alla finalissima contro l'nel 2014. Sia nel 2018 che nel 2022 è stata eliminata ai gironi e contro avversari alla portata. Agli Europei i discorsi non cambiano: sconfitta in semifinale contro lanel 2016, eliminazione agli ottavi contro l'nel 2021 e, probabilmente il più grande rammarico, l'uscita ai quarti di finale di Euro 2024, giocato in casa, contro la

BRATISLAVA, SLOVAKIA - SEPTEMBER 04: I giocatori della Germania reagiscono dopo la sconfitta della loro squadra nella partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Slovacchia e Germania al Narodny futbalovy stadion il 4 settembre 2025 a Bratislava, Slovacchia. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

La sconfitta di questa notte contro un eroico Paraguay, consapevole dell'inferiorità tecnica ma più astuto a leggere i momenti della partita, ha creato un'ondata di critiche contro il movimento calcistico tedesco, partendo dal CT Julian Nagelsmann, passando per Leon Goretzka, uno degli uomini di maggiore esperienza della Mannschaft che, secondo voci, non avrebbe voluto battere uno dei rigori nella lotteria. Uno tsunami si sta abbattendo, in queste ore, in Germania e il capitano Joshua Kimmich ha voluto prendersi le proprie responsabilità.

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Le parole di Kimmich

Il centrocampista del, che in Nazionale ricopre la posizione di braccetto destro di una difesa a 3, ha commentato la dolorosa eliminazione contro il: "Abbiamo meritato l'eliminazione, è un dato di fatto.in tutte le ultime partite,. Sensazione terribile, ma noi giocatori dobbiamo assumerci la responsabilità". La brutta prestazione offerta ai sedicesimi non è stata un unicum del torneo. Infatti, a parte la rotonda vittoria all'esordio contro, laha battuto solo in extremis lae si è fatta triturare da unaffamato.

MAINZ, GERMANY - MAY 31: Joshua Kimmich della Germania osserva durante la partita amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

In questa manifestazione si sono viste enormi lacune di gioco, partendo dalla difficile convivenza tra Wirtz e Musiala. Le due stelle tedesche sono reduci da una stagione difficoltosa a causa di continui infortuni e la sensazione è che i due si pestassero i piedi in campo. Sotto l'occhio del ciclone è finito anche Sané, convocato a sorpresa e schierato titolare, nonostante segni di decadimento e un'annata non fortunata al Galatasaray. Il CT Nagelsmann ha scongiurato qualsiasi ipotesi di dimissioni ma, considerando la portata fragorosa dell'ennesimo fallimento tedesco, è lecito aspettarsi di tutto.