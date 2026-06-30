Sei mesi di carcere: questa la richiesta dell'accusa nei confronti di Ferland Mendy, dopo che i suoi cani hanno aggredito un 17enne.
Ferland Mendy, terzino francese del Real Madrid, è finito nel mirino della giustizia spagnola. Il calciatore rischia sei mesi di carcere ed una serie di multe a causa dei suoi cani, che si sono resi protagonisti di un'aggressione ai danni di un adolescente nel 2023.
Real Madrid, Mendy sotto accusa
Problemi in vista in casa Real Madrid. A finire sotto l'occhio del ciclone è Ferland Mendy. Il terzino francese - fermo ai box per la rottura di un tendine - è sotto inchiesta per un episodio risalente al 2023. Stando a quanto riportato da The Sun, noto quotidiano inglese, i cani di Mendy avrebbero aggredito un adolescente nel quartiere madrileno di Alcobendas. A quanto raccontato dal giornale, tutto sarebbe nato con la fuga dei cani del francese dalla sua villa, da un cancello che era stato lasciato aperto.
Gli animali avrebbero prima aggredito il bassotto di una signora - che è stato poi soppresso a causa della gravità delle ferite riportate - per poi aggredire anche il cane dell'adolescente. Il ragazzo si sarebbe infatti fatto avanti per difendere la signora, ma i cani del calciatore della Francia avrebbero prima aggredito l'animale domestico del ragazzo, per poi mordere lo stesso su una gamba. Il giovane ha riferito di aver sottoposto il suo cane a cure veterinarie che gli hanno causato anche un danno economico.
La procura: "Situazione pericolosa per le persone e gli altri animali"
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