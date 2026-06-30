Ferland Mendy, terzino francese del Real Madrid, è finito nel mirino della giustizia spagnola. Il calciatore rischia sei mesi di carcere ed una serie di multe a causa dei suoi cani, che si sono resi protagonisti di un'aggressione ai danni di un adolescente nel 2023.

Real Madrid, Mendy sotto accusa

MADRID, SPAGNA – 10 aprile 2026: Ferland Mendy del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga tra Real Madrid e Girona, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 10 aprile 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Problemi in vista in casa Real Madrid. A finire sotto l'occhio del ciclone è Ferland Mendy. Il terzino francese - fermo ai box per la rottura di un tendine - è sotto inchiesta per un episodio risalente al 2023. Stando a quanto riportato da The Sun, noto quotidiano inglese, i cani di Mendy avrebbero aggredito un adolescente nel quartiere madrileno di Alcobendas. A quanto raccontato dal giornale, tutto sarebbe nato con la fuga dei cani del francese dalla sua villa, da un cancello che era stato lasciato aperto.

Gli animali avrebbero prima aggredito il bassotto di una signora - che è stato poi soppresso a causa della gravità delle ferite riportate - per poi aggredire anche il cane dell'adolescente. Il ragazzo si sarebbe infatti fatto avanti per difendere la signora, ma i cani del calciatore della Francia avrebbero prima aggredito l'animale domestico del ragazzo, per poi mordere lo stesso su una gamba. Il giovane ha riferito di aver sottoposto il suo cane a cure veterinarie che gli hanno causato anche un danno economico.

La procura: "Situazione pericolosa per le persone e gli altri animali"

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Per il calciatore ora si prospetta un periodo delicato.. Multe che in totale arriverebbero a circa 25mila euro. C'è anche da risarcire poi il giovane per i danni morali ed economici subiti. La procura spagnola ha riferito in un comunicato che "". Non è passata inosservata infatti la negligenza nel lasciare il cancello aperto. Il comunicato della procura si conclude poi : "Ha creato una situazione davvero pericolosa per le persone e per gli altri animali".