Il primo di tre "derby" europei di questi sedicesimi dei Mondiali è quello tra Francia e Svezia. La gara è in programma martedì 30 giugno alle ore 23:00 allo MetLife Stadium di East Rutherford e sarà arbitrata dall'olandese Makkelie. Venendo dallo stesso continente, sono diverse le occasioni in cui queste due Nazionali si sono trovate l'una contro l'altra. Ecco statistiche e precedenti di Francia-Svezia.

Francia-Svezia, il percorso nei rispettivi gironi

⚽️ @dembouz rejoint Just Fontaine et @KMbappe parmi les Bleus auteurs d'un triplé en Coupe du monde 🇫🇷✨ pic.twitter.com/JOZG8yQVjX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 27, 2026

Laconferma di essere tra le principali favorite per la vittoria finale del torneo. Lesu Senegal (3-1), Iraq (3-0) e Norvegia (4-1) hanno certamente impressionato le dirette rivali. A rendere particolarmente pericolosi i Bleus sono, che hanno subito lasciato il segno segnando 4 gol ciascuno. Le altre due reti sono firmate Barcola e Doué. C'è parecchio Psg in questa prima fase di Mondiale per la Francia.

La Svezia, dopo essere riuscita ad arrivare a giocarsi la competizione grazie ai risultati ottenuti in Nations League e alla vittoria dei playoff, è riuscita anche a passare ai sedicesimi. Con i 4 punti raccolti si è aggiudicata una delle migliori terze posizioni. Il torneo si è aperto alla grande, con la vittoria per 5-1 sulla Tunisia. Stesso risultato, ma subìto, nella gara con l'Olanda. Decisivo infine l'1-1 con il Giappone. Sia Gyokeres sia Isak hanno già trovato la via del gol, ma al momento sono Elanga e Ayari con più marcature (2).

I precedenti tra le due squadre

Francia e Svezia si sono affrontatenella loro storia se si contano anche le amichevoli (11). Quella di martedì sera sarà però la prima occasione in cui si incontreranno a un Mondiale. Per quanto riguarda lealla competizione, si contano invece. Nel 1969 l'andata finì 2-0 per la Svezia, mentre il ritorno 3-0 per la Francia. Nel 1993 2-1 per la Francia e 1-1. Nel 2016/17 2-1 per i Bleus in casa e 2-1 per la Nazione baltica al ritorno.

STOCKHOLM, SWEDEN - SEPTEMBER 05: Kylian Mbappé della Francia esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita dei gironi di UEFA Nations League tra Svezia e Francia alla Friends Arena il 5 settembre 2020 a Solna, Svezia. (Foto di Linnea Rheborg/Getty Images)

Per quanto riguarda invece gli Europei si contano 2 partite, entrambe ai gironi. La prima è a Svezia 1992, dove la squadra che ospitava la competizione strappò l'1-1 alla Francia che poi non passò il primo turno. La seconda a Polonia/Ucraina 2012, dove i gialloblu vinsero per 2-0 con i gol di Ibrahimovic e Larsson, senza però riuscire a passare alla fase successiva. Nelle qualificazioni agli Europei si contano solo 2 partite nel 1978/79: l'andata finì 2-2, mentre il ritorno 3-1 per la Francia.

In ordine di tempo però le ultime gare ufficiali tra le due selezioni si sono giocate in Nations League nel 2020. Le due partite della Lega A sono state vinte entrambe dalla squadra allenata già allora da Deschamps. A Solna finì 0-1 con gol di Mbappé, mentre a Parigi addirittura 4-2. Decisive le reti da una parte di Giroud (doppietta), Pavard e Coman; dall'altra di Claesson e Quaison.