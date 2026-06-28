Isak Hien, difensore centrale dell'Atalanta impegnato con la Nazionale svedese al Mondiale in Nord America, salterà la partita contro la Francia per infortunio.
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La spedizione in Nord America si trasforma in un incubo per Isak Hien e fa tremare i tifosi della Svezia. Il difensore centrale dell'Atalanta ha rimediato un grave infortunio muscolare nella partita contro il Giappone giocata nella notte tra giovedì e venerdì che lo costringerà a salutare il Mondiale con largo anticipo, privando la propria Nazionale di uno dei difensori più importanti della squadra a due giorni dai sedicesimi di finale contro la Francia.
Infortunio Hien: il comunicato ufficiale e le parole del CT della SveziaLa Federazione calcistica svedese ha azzerato le speranze dei tifosi annunciando che Hien è costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale a causa di un grave problema muscolare. La nota medica della squadra scandinava ha confermato che l'entità del danno riscontrato alla coscia sinistra costringerà il calciatore a un lungo periodo di stop: "Il difensore centrale della nazionale maschile, Isak Hien, titolare in tutte e tre le partite della fase a gironi, è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo della partita contro il Giappone di giovedì a causa di un infortunio. Dopo gli esami, è ormai chiaro che l'infortunio gli impedirà di partecipare ai Mondiali. Lascerà la nazionale svedese e tornerà in Europa".
Anche il CT della Svezia, Graham Potter, ha parlato dell'infortunio che ha subito uno degli uomini più importanti della squadra guidata dal tecnico inglese: "È davvero triste per Isak e per noi. È un giocatore chiave per noi ed è importante per il gruppo dentro e fuori dal campo. Chiudere la Coppa del Mondo in questo modo con un infortunio è molto triste e lo sosterremo nel modo migliore possibile. È triste per lui, ma sono sicuro che tornerà più forte".
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