La spedizione in Nord America si trasforma in un incubo per Isak Hien e fa tremare i tifosi della Svezia. Il difensore centrale dell'Atalanta ha rimediato un grave infortunio muscolare nella partita contro il Giappone giocata nella notte tra giovedì e venerdì che lo costringerà a salutare il Mondiale con largo anticipo, privando la propria Nazionale di uno dei difensori più importanti della squadra a due giorni dai sedicesimi di finale contro la Francia.

Infortunio Hien: il comunicato ufficiale e le parole del CT della Svezia

La Federazione calcistica svedese ha azzerato le speranze dei tifosi annunciando che Hien è costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale a causa di un. La nota medica della squadra scandinava ha confermato che l'entità del danno riscontrato alla coscia sinistra costringerà il calciatore a un lungo periodo di stop: "Il difensore centrale della nazionale maschile, Isak Hien, titolare in tutte e tre le partite della fase a gironi, è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo della partita contro il Giappone di giovedì a causa di un infortunio. Dopo gli esami, è ormai chiaro che l'infortunio gli impedirà di partecipare ai Mondiali. Lascerà la nazionale svedese e tornerà in Europa".

SOLNA, SVEZIA - 4 GIUGNO: Isak Hien della Svezia in azione durante la partita amichevole internazionale tra Svezia e Grecia alla Strawberry Arena il 4 giugno 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Anche il CT della Svezia, Graham Potter, ha parlato dell'infortunio che ha subito uno degli uomini più importanti della squadra guidata dal tecnico inglese: "È davvero triste per Isak e per noi. È un giocatore chiave per noi ed è importante per il gruppo dentro e fuori dal campo. Chiudere la Coppa del Mondo in questo modo con un infortunio è molto triste e lo sosterremo nel modo migliore possibile. È triste per lui, ma sono sicuro che tornerà più forte".

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Anche il medico della Nazionale ha confermato che starà fuori dai campi di gioco per diverso tempo, confermando il suo ritorno in Italia dove si sottoporrà ad altri esami strumentali per capire terapia e tempi di recupero precisi: "Hien ha riportato un, di tale gravità da impedirgli di proseguire la sua partecipazione al Mondiale. Tornerà dal suo club e, a causa dell'infortunio, rimarrà lontano dal calcio per un pò di tempo".