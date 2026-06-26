Il Girone F della Coppa del Mondo 2026 ha regalato spettacolo, tanti gol e un finale ricco di emozioni. A conquistare il pass per gli ottavi di finale sono state Olanda e Giappone, mentre la Svezia deve fare i conti con una clamorosa eliminazione nonostante un attacco particolarmente prolifico. Chiude invece a zero punti la Tunisia, protagonista di un torneo da dimenticare.

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Olanda, primo posto con numeri da grande

Gli Oranje terminano il girone al comando con

, frutto di

, mantenendo l'imbattibilità. Impressionanti soprattutto i numeri offensivi:

, miglior attacco del gruppo, e

.

La nazionale olandese ha dimostrato di possedere un enorme potenziale offensivo, riuscendo spesso a dominare le partite grazie alla qualità tecnica e alla velocità delle sue giocate. Qualche distrazione difensiva c'è stata, ma il primo posto non è mai sembrato realmente in discussione. L'Olanda si presenta ora alla fase a eliminazione diretta come una delle squadre più pericolose del torneo.

Giappone, solidità e pragmatismo premiano i Samurai Blu

Alle spalle degli Oranje si piazza il

, autore di un cammino molto convincente. I nipponici chiudono con

, senza perdere neppure una partita grazie a

.

Con 7 reti segnate e appena 3 subite, i Samurai Blu hanno confermato la loro crescita internazionale, mostrando grande organizzazione tattica e un'invidiabile capacità di restare sempre in partita. Una qualificazione meritata che permette al Giappone di continuare a sognare.

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Svezia, sette gol bastano per il terzo posto

La Svezia ha fatto il suo: quattro punti per agguantare il terzo posto e sedicesimi di finale centrati.

Il dato più sorprendente riguarda il reparto offensivo: la Svezia ha segnato

, gli stessi dei giapponesi, ma ne ha incassati altrettanti. Un equilibrio difensivo mai trovato che si è rivelato decisivo nell'economia del girone.

Tunisia, un Mondiale da dimenticare

Chiude il gruppo la

, ferma a

dopo tre sconfitte in altrettante partite. I numeri sono impietosi: appena

e addirittura

, peggior difesa del girone e una delle peggiori dell'intero Mondiale.

Il Girone F premia dunque l'efficacia dell'Olanda e la solidità del Giappone, mentre la Svezia si è salvata con un terzo posto e la Tunisia con la consapevolezza di aver deluso sotto tutti i punti di vista.

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